Зеленський про втрати України у війні

Я знаю, скільки зараз, я знаю, скільки людей ми втрачаємо кожного дня. Для мене це дуже болюче питання і дуже важливе. Я кожного дня бачу ці зміни, і вони не в позитивний бік. Я зараз не можу вам назвати цю кількість, тому що такий момент. Ми не хочемо, щоб росіяни знали всю інформацію,

– відповів президент.

Гарант підкреслив: слід якомога більше мінімізувати втрати.

"Різниця між вбитими і пораненими у нас із росіянами дуже велика. Якщо у нас один убитий на шість-вісім поранених, то у них кожен третій – кожен другий", – розповів Зеленський.

За його словами, це означає, що росіяни не борються за своїх поранених, а просто залишають їх на полі бою.

Скільки ще може протриматися Україна

Таке питання поставив президентові журналіст BBC. Зеленський відповів, що це залежить від багатьох факторів, а саме:

морального духу військових;

морального духу народу, який "працює, щоб у військових були гроші на заробітні плати";

дності між військовими і цивільними;

єдності Заходу.

"Можемо боротися до перемоги, але тільки якщо всі ці елементи будуть працювати", – завершив лідер держави.