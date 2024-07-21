Зеленський про втрати України у війні
Я знаю, скільки зараз, я знаю, скільки людей ми втрачаємо кожного дня. Для мене це дуже болюче питання і дуже важливе. Я кожного дня бачу ці зміни, і вони не в позитивний бік. Я зараз не можу вам назвати цю кількість, тому що такий момент. Ми не хочемо, щоб росіяни знали всю інформацію,
– відповів президент.
Гарант підкреслив: слід якомога більше мінімізувати втрати.
"Різниця між вбитими і пораненими у нас із росіянами дуже велика. Якщо у нас один убитий на шість-вісім поранених, то у них кожен третій – кожен другий", – розповів Зеленський.
За його словами, це означає, що росіяни не борються за своїх поранених, а просто залишають їх на полі бою.
Скільки ще може протриматися Україна
Таке питання поставив президентові журналіст BBC. Зеленський відповів, що це залежить від багатьох факторів, а саме:
- морального духу військових;
- морального духу народу, який "працює, щоб у військових були гроші на заробітні плати";
- дності між військовими і цивільними;
- єдності Заходу.
"Можемо боротися до перемоги, але тільки якщо всі ці елементи будуть працювати", – завершив лідер держави.