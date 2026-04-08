Як можуть називати ТЦК по-новому?
Не просто територіальний центр комплектування, але цілий "Офіс комплектування" може з'явитися в Україні. Ця установа виконуватиме ті ж обов'язки з оповіщення та призову громадян. Про це розповів секретар парламентського комітету з нацбезпеки й народний депутат Роман Костенко в ефірі LIGAnet.
Як зазначив нардеп, "нові" ТЦК матимуть розділені функції – соціальну та роботу з призовом. Ці структури, за його словами, повинні працювати в різних будівлях і навіть відрізнятися за назвами.
Буде слово "офіс", як є словосполучення "Офіс президента", "Офіс генерального прокурора", так і тут буде,
– зауважив Костенко.
Тобто в Україні може з'явитися чи то "офіс призиву", чи "офіс комплектування".
Роман Костенко не запевнив, чи назва змінить щось глобально в роботі нинішніх службовців ТЦК, зазначивши, що "нехай про це подумають люди".
Чи врятує реформування ТЦК ситуацію?
Просто зміна назви – це не вихід, якщо вцілому не зміниться підхід до роботи. Так вважає юрист Олег Паньчак. У коментарі 24 Каналу експерт зазначив, що люди очікують не "косметичної реформи", а законності, прозорості та зрозумілих правил. І якщо навіть держава створить "офіс комплектування", то в ньому мали б працювати насамперед фахові люди, які розуміють, що таке служба, що таке війна, і що таке людська гідність. На думку Паньчака, на посади варто було б брати військовослужбовців з бойовим досвідом, ветеранів (у тому числі поранених, осіб з інвалідністю), які знають реалії армії не з кабінету.
Найважливіше – щоб припинилися ситуації, коли мобілізаційні заходи асоціюються у суспільстві з тиском, хаосом і "полюванням" на людей на вулицях. Усі процедури мають бути чітко врегульовані законом і реально виконуватися на практиці, а не залишатися лише формально прописаними на папері. Лише тоді така реформа матиме сенс і зможе змінити ставлення суспільства.
Що ще може змінитися?
Ідея залучення поліції до процесів мобілізації вже неодноразово обговорювалася раніше. Водночас жодних конкретних рішень чи реалізованих механізмів поки що немає.
Повністю замінювати ТЦК іншими структурами не планують. Мова йде лише про передачу окремих функцій для підвищення ефективності системи. Однією з причин таких ініціатив є перевантаженість і обмежені ресурси.
Для реформування потрібні законодавчі зміни, тобто внести правки до чинних норм. Без цього жодні нові повноваження не можуть запровадити офіційно.