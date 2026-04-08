Як можуть називати ТЦК по-новому?

Не просто територіальний центр комплектування, але цілий "Офіс комплектування" може з'явитися в Україні. Ця установа виконуватиме ті ж обов'язки з оповіщення та призову громадян. Про це розповів секретар парламентського комітету з нацбезпеки й народний депутат Роман Костенко в ефірі LIGAnet.

Як зазначив нардеп, "нові" ТЦК матимуть розділені функції – соціальну та роботу з призовом. Ці структури, за його словами, повинні працювати в різних будівлях і навіть відрізнятися за назвами.

Буде слово "офіс", як є словосполучення "Офіс президента", "Офіс генерального прокурора", так і тут буде,

– зауважив Костенко.

Тобто в Україні може з'явитися чи то "офіс призиву", чи "офіс комплектування".

Роман Костенко не запевнив, чи назва змінить щось глобально в роботі нинішніх службовців ТЦК, зазначивши, що "нехай про це подумають люди".

Чи врятує реформування ТЦК ситуацію?

Просто зміна назви – це не вихід, якщо вцілому не зміниться підхід до роботи. Так вважає юрист Олег Паньчак. У коментарі 24 Каналу експерт зазначив, що люди очікують не "косметичної реформи", а законності, прозорості та зрозумілих правил. І якщо навіть держава створить "офіс комплектування", то в ньому мали б працювати насамперед фахові люди, які розуміють, що таке служба, що таке війна, і що таке людська гідність. На думку Паньчака, на посади варто було б брати військовослужбовців з бойовим досвідом, ветеранів (у тому числі поранених, осіб з інвалідністю), які знають реалії армії не з кабінету.

Олег Паньчак Юрист Найважливіше – щоб припинилися ситуації, коли мобілізаційні заходи асоціюються у суспільстві з тиском, хаосом і "полюванням" на людей на вулицях. Усі процедури мають бути чітко врегульовані законом і реально виконуватися на практиці, а не залишатися лише формально прописаними на папері. Лише тоді така реформа матиме сенс і зможе змінити ставлення суспільства.

Що ще може змінитися?