Про це сказав секретар парламентського комітету з нацбезпеки Роман Костенко в ефірі Радіо NV.

Читайте також Тисячі порушень прав людини: омбудсман розповів про головні проблеми під час оповіщення

Що можуть змінити в процесі мобілізації?

Роман Костенко зазначив, що ключові питання щодо змін у мобілізації має комунікувати Міністерство оборони. Йдеться, за його словами, не про глибокі реформи, а радше про окремі рішення.

Нардеп пояснив, що наразі обговорюються різні ініціативи, зокрема можливість передачі окремих функцій ТЦК поліції.

Ми будемо це розглядати. З цим мають прийти до нас, і це буде не тільки комітет розглядати, це буде розглядати вся Верховна Рада, бо там потрібні зміни до законів,

– зазначив він.

Костенко також заявив, що Росія активно намагається зірвати мобілізацію в Україні. Для цього, за його словами, використовуються інформаційні інструменти, а також окремі люди, які підіграють противнику.

Водночас нардеп зауважив, що ситуацію ускладнюють і неправомірні дії окремих представників ТЦК, які, зокрема, сприяють зростанню недовіри до органів, що займаються мобілізацією.

Нагадаємо, наприкінці лютого міністр оборони України Михайло Федоров розповів, що міністерство працює над комплексною реформою мобілізації. За його словами, її буде запропоновано для вирішення накопичених роками проблем та збереження обороноздатності країни.

Повідомлялося, що перші напрацювання українці побачать уже у квітні, їх мають винести на детальне обговорення.

Чи справді українцям відмовляють у бронюванні?