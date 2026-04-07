24 Канал звернувся по коментар до Мінооборони щодо цієї ситуації.

Чи справді українцям відмовляють у бронюванні через занесення у резерв?

В оборонному відомстві пояснили, що позначка "оперативний резерв" у Резерв+ не є оновленням – вона відображалася в системі й раніше.

До оперативного резерву можуть бути віднесені громадяни, зокрема після строкової служби або в інших передбачених законом випадках.

Наразі йдеться про відносно невелику кількість людей, ця категорія не є масовою.

У Міноборони зауважили, що жодних нових функцій у цій частині не запроваджувалося, а чинні правила бронювання регулюються відповідними нормативними актами.

Якщо у вас виникають запитання щодо свого статусу в Резерв+ і його коректності, радимо звернутися до служби підтримки через меню застосунку – там допоможуть перевірити конкретну ситуацію та нададуть пояснення,

– зазначили у відомстві.

Що кажуть юристи про ситуацію з "масовою відмовою"?