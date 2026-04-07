24 Канал звернувся по коментар до Мінооборони щодо цієї ситуації.
Дивіться також Тисячі порушень прав людини: омбудсман розповів про головні проблеми під час оповіщення
Чи справді українцям відмовляють у бронюванні через занесення у резерв?
В оборонному відомстві пояснили, що позначка "оперативний резерв" у Резерв+ не є оновленням – вона відображалася в системі й раніше.
До оперативного резерву можуть бути віднесені громадяни, зокрема після строкової служби або в інших передбачених законом випадках.
Наразі йдеться про відносно невелику кількість людей, ця категорія не є масовою.
У Міноборони зауважили, що жодних нових функцій у цій частині не запроваджувалося, а чинні правила бронювання регулюються відповідними нормативними актами.
Якщо у вас виникають запитання щодо свого статусу в Резерв+ і його коректності, радимо звернутися до служби підтримки через меню застосунку – там допоможуть перевірити конкретну ситуацію та нададуть пояснення,
– зазначили у відомстві.
Що кажуть юристи про ситуацію з "масовою відмовою"?
Адвокатка Марина Бекало пояснила, що оперативний резерв формується із військовозобов'язаних з досвідом служби або бойових дій, а також ті, хто проходив військове навчання чи має військову спеціальність. Їх тримають для швидкого поповнення бойових підрозділів ЗСУ у разі потреби.
Також до резерву можуть входити військовозобов'язані віком від 45 до 60 років. Їх можуть зарахувати до територіального резерву для доукомплектування сил територіальної оборони.
Як пояснила адвокатка , резервісти не підлягають бронюванню за законом – бронювати можна лише військовозобов'язаних, але не резервістів. Причина в тому, що цей резерв створений саме для швидкого підсилення армії під час загострення ситуації або потреби у додаткових силах.
Юрист Тетяна Потапова повідомила, що українцям почали масово відмовляти у бронюванні через внесення до оперативного резерву, про що вони дізнаються у додатку "Резерв+". Вона каже, що останні кілька днів отримує шквал таких звернень. Потапова сподівається, що це помилка, "а не навмисне втручання у систему та незаконні дії, коли військовозобов'язаним громадянам привласнюють оперативний резерв там, де це взагалі не передбачено".