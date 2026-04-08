Об этом сказал секретарь парламентского комитета по нацбезопасности Роман Костенко в эфире Радио NV.

Что могут изменить в процессе мобилизации?

Роман Костенко отметил, что ключевые вопросы об изменениях в мобилизации должно коммуницировать Министерство обороны. Речь, по его словам, не о глубоких реформах, а скорее об отдельных решениях.

Нардеп объяснил, что сейчас обсуждаются различные инициативы, в частности возможность передачи отдельных функций ТЦК полиции.

Мы будем это рассматривать. С этим должны прийти к нам, и это будет не только комитет рассматривать, это будет рассматривать вся Верховная Рада, потому что там нужны изменения в законы,

– отметил он.

Костенко также заявил, что Россия активно пытается сорвать мобилизацию в Украине. Для этого, по его словам, используются информационные инструменты, а также отдельные люди, которые подыгрывают противнику.

В то же время нардеп отметил, что ситуацию осложняют и неправомерные действия отдельных представителей ТЦК, которые, в частности, способствуют росту недоверия к органам, занимающихся мобилизацией.

Напомним, конце февраля министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал, что министерство работает над комплексной реформой мобилизации. По его словам, она будет предложена для решения накопленных годами проблем и сохранения обороноспособности страны.

Сообщалось, что первые наработки украинцы увидят уже в апреле, их должны вынести на детальное обсуждение.

