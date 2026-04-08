Об этом сказал секретарь парламентского комитета по нацбезопасности Роман Костенко в эфире Радио NV.
Что могут изменить в процессе мобилизации?
Роман Костенко отметил, что ключевые вопросы об изменениях в мобилизации должно коммуницировать Министерство обороны. Речь, по его словам, не о глубоких реформах, а скорее об отдельных решениях.
Нардеп объяснил, что сейчас обсуждаются различные инициативы, в частности возможность передачи отдельных функций ТЦК полиции.
Мы будем это рассматривать. С этим должны прийти к нам, и это будет не только комитет рассматривать, это будет рассматривать вся Верховная Рада, потому что там нужны изменения в законы,
– отметил он.
Костенко также заявил, что Россия активно пытается сорвать мобилизацию в Украине. Для этого, по его словам, используются информационные инструменты, а также отдельные люди, которые подыгрывают противнику.
В то же время нардеп отметил, что ситуацию осложняют и неправомерные действия отдельных представителей ТЦК, которые, в частности, способствуют росту недоверия к органам, занимающихся мобилизацией.
Напомним, конце февраля министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал, что министерство работает над комплексной реформой мобилизации. По его словам, она будет предложена для решения накопленных годами проблем и сохранения обороноспособности страны.
Сообщалось, что первые наработки украинцы увидят уже в апреле, их должны вынести на детальное обсуждение.
Действительно ли украинцам отказывают в бронировании?
На днях юристы сообщили, что получили много жалоб от украинцев, которым отказали в бронировании из-за занесения в оперативный резерв. Отметка об этом появляется в приложении Резерв+.
Однако Министерство обороны в комментарии 24 Каналу объяснило, что отметка "оперативный резерв" в Резерв+ не является обновлением – она отображалась в системе и раньше.
По словам представителей ведомства, в оперативный резерв могут быть отнесены граждане, в частности после срочной службы или в других предусмотренных законом случаях. Сейчас речь идет об относительно небольшом количестве людей, эта категория не является массовой.