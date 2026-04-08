Тепер же склад цього ТЦК повністю оновили. Відповідну заяву зробив заступник очільника Бучанського РТЦК Андрій Євтушенко.

Що відомо про заходи, яких ужили після скандалу в Бучанському РТЦК?

Євтушенко під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо порушень під час проведення мобілізації та корупції зазначив, що про переведення військових Бучанського РТЦК на фронт йому стало відомо суто з повідомлень медіа.

Втім, він заявив, що після викриття корупції всі керівники разом із підлеглими пішли воювати до бойових підрозділів.

Усі сто процентів особового складу були переміщені,

– підкреслив він.

При цьому, в один момент до ТЦК зайшов повністю оновлений склад одразу після наказу від вересня 2024 року. Тож відбулася заміна усіх 44 людей, за винятком взводу охорони.

Більшість з них, за словами Євтушенка, непридатна для служби в армії, або ж "уже відвоювала".

Варто нагадати, що у 2024 році СБУ знайшла докази корупції з боку керівника Бучанського РТЦК та СП, який переховував значні суми грошей у спеціально облаштованих схованках у власному будинку.

До слова, головний сержант роти снайперів спеціального призначення бригади "Рубіж" Микола "Раптор" у подкасті "Воїн волі" для 24 Каналу зауважив, що сховатися від війни не вийде, й воювати доведеться усім, хто не має проблем зі здоров'ям або бронювання.

