Схема на десятки миллионов: как выводили зерно из госкомпании?

Прокуроры САП и детективы НАБУ разоблачили организованную группу, которая причастна к завладению зерном АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины". Следствие сообщило, что из-за сделки государство потеряло 105 тысяч тонн продукции стоимостью более 28,8 миллиона долларов США.

Смотрите также Украина и Литва будут восстанавливать порты, поврежденные войной: что изменится для экспорта

Подозрения объявили пяти лицам, среди которых бывшие топ-чиновники корпорации, а также представители частного бизнеса. Их действия квалифицируют по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности относительно присвоения имущества, отмывания доходов и подделки документов.

Следствие установило, что в 2021 году руководство госкомпании заключило контракты с иностранной компанией на поставку фуражной кукурузы. После фактической отгрузки более 100 тысяч тонн зерна участники схемы подделали документы, чтобы создать видимость контроля над продукцией.

Зерно продавали за границу без оплаты государству

Благодаря фальшивым документам организаторы смогли распоряжаться зерном и продавать его иностранным покупателям без перечисления средств государственной компании. Среди направлений реализации называют Иран, Турцию и Египет.

Полученные от продажи средства участники схемы легализовали через финансовые операции, смешивая их с законными доходами. Сейчас правоохранители задержали трех фигурантов дела, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Расследование пока продолжается.

США сняли санкции с российских судов: среди них – причастно к похищению украинского зерна