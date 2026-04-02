США исключили суда России из санкционного списка

Министерство финансов США приняло решение исключить из санкционного списка три российских судна. Соответствующее решение обнародовало Управление контроля за иностранными активами США (OFAC).

Смотрите также Биотопливный бум подтолкнул рапс: цены держатся довольно высокие

Речь идет о контейнеровозах Fesco Moneron, Fesco Magadan, а также грузовом судне Sv Nikolay. В то же время особое внимание, сообщает УП, привлекло именно судно Sv Nikolay.

По данным украинской разведки, этот корабль ранее использовался для вывоза агропродукции с временно оккупированных территорий Украины. В частности, судно неоднократно заходило в порты, откуда транспортировало зерно в Турцию.

Важно! Таким образом, исключение судна из санкционного списка может вызвать дополнительные вопросы по контролю за перевозкой украинской агропродукции и соблюдения санкционной политики.

Пошлины Трампа ударили по экспорту: США сокращают импорт из Британии