Схема на десятки мільйонів: як виводили зерно з держкомпанії?

Прокурори САП та детективи НАБУ викрили організовану групу, яка причетна до заволодіння зерном АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України". Слідство повідомило, що через оборудки держава втратила 105 тисяч тонн продукції вартістю понад 28,8 мільйона доларів США.

Підозри оголосили п'ятьом особам, серед яких колишні топпосадовці корпорації, а також представники приватного бізнесу. Їхні дії кваліфікують за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема щодо привласнення майна, відмивання доходів і підробки документів.

Слідство встановило, що у 2021 році керівництво держкомпанії уклало контракти з іноземною компанією на постачання фуражної кукурудзи. Після фактичного відвантаження понад 100 тисяч тонн зерна учасники схеми підробили документи, щоб створити видимість контролю над продукцією.

Зерно продавали за кордон без оплати державі

Завдяки фальшивим документам організатори змогли розпоряджатися зерном і продавати його іноземним покупцям без перерахування коштів державній компанії. Серед напрямків реалізації називають Іран, Туреччину та Єгипет.

Отримані від продажу кошти учасники схеми легалізували через фінансові операції, змішуючи їх із законними доходами. Наразі правоохоронці затримали трьох фігурантів справи, вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. Розслідування наразі триває.

