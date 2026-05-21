Про це інформує Національна поліція України.

У трьох областях України розпочато перевірки: які деталі?

Голова Нацполіції Іван Вигівський доручив направити комплексні перевірки до Житомирської, Тернопільської та Івано-Франківської областей після викриття у цих регіонах топпосадовців, яких підозрюють у причетності до незаконних схем.

Довідка. Мовиться про викриття схеми прикриття "порноофісів" топпосадовцями трьох областей України – Тернопільської, Житомирської та Івано-Франківської. По обшуки в управліннях Нацполіції стало відомо 20 травня. Того ж дня фігуранти серед топпосадовців отримали підозри у скоєнні злочину.

Перевірки проводитимуть заступники голови Нацполіції, зокрема працівники Департаменту головної інспекції, Департаменту внутрішньої безпеки, кадрового забезпечення Максим Цуцкірідзе, Андрій Нєбитов та Сергій Кобець, спільно із профільними підрозділами.

Високопосадовці мають перевірити як працюють місцеві підрозділи поліції, наскільки ефективно ухвалюються управлінські рішення та чи дотримуються працівники службової дисципліни. Також дії вищого керівництва спрямовані на перевірку особового складу щодо корупції та зловживань обов'язками.

Позиція керівництва НПУ залишається незмінною – жоден випадок порушення закону, незалежно від посади чи звання, не буде проігнорований. Нацполіція і надалі продовжить системну роботу з очищення лав поліції від осіб, які дискредитують звання поліцейського,

– йдеться у повідомленні Нацполу.

Які деталі гучного викриття злочинної схеми?

Корупційна схема за участі топпосадовців Національної поліції України передбачала забезпечення безперешкодної роботи так званих "порноофісів" – приміщень, де створювався та поширювався незаконний контент еротичного й порнографічного характеру.

Правоохоронці встановлюють коло осіб, які могли бути причетні до цієї схеми. Водночас наразі підозри про скоєння злочину за статтею 368 Кримінального кодексу України отримали:

начальник ГУНП в Івано-Франківській області;

заступник начальника ГУНП в Івано-Франківській області; ️

перший заступник начальника ГУНП у Тернопільській області; ️

заступник начальника ГУНП у Житомирській області; ️

водій автогосподарства ДУ "Центр обслуговування підрозділів МВС", який виконував роль посередника-кур'єра.

Зазначимо, що щомісячний хабар становив близько 20 тисяч доларів щомісяця топпосадовцям та 5 тисяч доларів посереднику. Слідчі задокументували декілька фактів передачі коштів. Тож відомо, що у лютому 2026 року посередник отримав 45 тисяч доларів, а у квітні іще 25. 20 з яких мали бути передані одному із заступників начальника обласного управління поліції, а решта – залишалась посереднику.

Ввечері 20 травня чотирьох топпосадовців Нацполіції відсторонили від виконання обов'язків через підозру у приховуванні діяльності "порноофісів".