Про це повідомили у Службі безпеки України.

Яких посадовців затримали у справі про "порноофіси"?

За даними слідства, посадовці організували систему "кришування" діяльності осіб, які розміщували відвертий контент на інтернет-платформах.

У межах розслідування затримано низку посадовців, зокрема керівництво ГУНП в Івано-Франківській області, заступників керівників поліції в Тернопільській та Житомирській областях, а також посередника з системи обслуговування підрозділів МВС, який виконував роль кур'єра.

Під час обшуків правоохоронці вилучили грошові кошти та інші докази, що можуть свідчити про отримання неправомірної вигоди. Усім фігурантам повідомлено про підозру за статтею 368 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває, слідчі встановлюють усіх причетних до схеми осіб.