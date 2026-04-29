Цю інформацію в коментарі для 24 Каналу підтвердили в пресслужбі Київської прокуратури.

Що відомо про затримання представників ТЦК у Білій Церкві?

Зазначається, що наразі тривають обшуки безпосередньо в приміщенні ТЦК.

Справою займаються Служба безпеки України, а також Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції під керівництвом Київської прокуратури.



У Білій Церкві викрили представників ТЦК / Фото з мережі

Повідомляється також про затримання фігурантів справи. У мережі писали, що затримані військові ТЦК раніше нібито вимагали гроші за вихід із ТЦК. Вони брали в мобілізованих хабарі за зняття з розшуку.

Усі подробиці справи в прокуратурі пообіцяли надати після закінчення слідчих дій.



Слідчі перевіряють діяльність одного з ТЦК Білої Церкви / Фото з мережі

Які ще випадки корупції в ТЦК виявляли останнім часом?

У березні ДБР викрило схему незаконного втручання в державні реєстри у столичному ТЦК, завдяки якій близько 100 військовозобов'язаних змогли уникнути мобілізації. У межах справи трьом особам уже повідомили про підозру, і їм загрожує до десяти років ув'язнення.

Після корупційного скандалу 2024 року весь особовий склад Бучанського територіального центру комплектування, включно з керівництвом, направили до бойових підрозділів. Згодом ТЦК повністю переформували та оновили його склад.

Водночас старший інструктор рекрутингового підрозділу Бучанського РТЦК та СП Олег Коломієць нещодавно прокоментував свою декларацію, у якій вказано банківське золото на суму 7,7 мільйона гривень. За його словами, ці активи не мають жодного стосунку до службової діяльності.