Остаточних рішень поки немає, однак низка ініціатив може бути винесена на розгляд уже найближчим часом. Про це пише "ТСН".

Як може змінитися мобілізація?

В Україні готуються можливі зміни до правил мобілізації, які можуть набути чинності після продовження воєнного стану та загальної мобілізації після 4 травня. Вже у травні може з’явитися пакет законодавчих ініціатив, розроблених за участі Міністерства оборони.

Одним із ключових напрямків обговорення є реформування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Зокрема, розглядається варіант, за якого ТЦК можуть частково втратити функцію оповіщення військовозобов’язаних і зосередитися на веденні реєстру "Оберіг". У такому випадку їх можуть переформатувати у структури, які виконують радше адміністративні функції.

Водночас, якщо відповідні зміни не будуть погоджені, система роботи ТЦК залишиться без суттєвих трансформацій. У парламенті визнають, що без перегляду повноважень центрів комплектування очікувати змін у підходах до мобілізації не варто.

Окремо обговорюється посилення відповідальності для тих, хто порушує мобілізаційне законодавство. За однією з ідей, таких громадян можуть розшукувати за принципом, який нині застосовується до боржників зі сплати аліментів.

Зокрема, можливе активніше використання ідентифікаційного коду для встановлення місцезнаходження людини. Водночас у парламенті визнають, що ставка виключно на примусові заходи може не дати очікуваного ефекту без додаткових стимулів – підвищення грошового забезпечення, чітких термінів служби та зрозумілих механізмів ротації.

Що буде з ТЦК?

Серед ініціатив, які вже публічно озвучувалися, – можливе перейменування ТЦК на "Офіси резерву". Така ідея покликана змінити не лише назву, а й підхід до роботи з військовозобов’язаними, зробивши систему більш сервісною.

Також обговорюється розділення функцій: окремо – соціальна підтримка військових, окремо – мобілізаційні процеси. Це має зменшити напругу в суспільстві та підвищити довіру до системи комплектування.

У Верховній Раді вже розглядають законопроєкт №15076, який передбачає обмеження дій представників ТЦК і поліції під час перевірки документів. Документ, зокрема, забороняє необґрунтоване застосування фізичної сили та спеціальних засобів до військовозобов’язаних.

Під час перевірки військово-облікових документів і вручення повісток про виклик представники ТЦК а також поліцейські не мають права необґрунтовано застосовувати до військовозобов’язаних осіб та інших громадян фізичну силу та спеціальні засоби,

– зазначено у законопроєкті.

Ініціатори наголошують, що необхідно врегулювати питання поводження з громадянами під час мобілізаційних заходів. Очікується, що відповідні норми можуть увійти до ширшого пакета змін, який готує Міністерство оборони.

"Наскільки я розумію, зараз у парламентському Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки триває жвава дискусія. Відповідно, ще будуть проєкти від Міноборони для врегулювання цієї ситуації. Цей законопроєкт підняв одну з тих тем, яку треба врегулювати. Сподіваюсь, це буде врегульовано в пакеті законопроєктів Міноборони. Є шанси на втілення ідеї. Триває велика дискусія. Це питання треба врегульовувати, щоб було нормальне людське справедливе ставлення, адже у ТЦК народжується воїн", – висловив свою думку в коментарі ініціатор законопроєкту Сергій Гривко.

