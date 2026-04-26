Окончательных решений пока нет, однако ряд инициатив может быть вынесен на рассмотрение уже в ближайшее время. Об этом пишет "ТСН".
Как может измениться мобилизация?
В Украине готовятся возможные изменения в правила мобилизации, которые могут вступить в силу после продления военного положения и всеобщей мобилизации после 4 мая. Уже в мае может появиться пакет законодательных инициатив, разработанных при участии Министерства обороны.
Одним из ключевых направлений обсуждения является реформирование территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В частности, рассматривается вариант, при котором ТЦК могут частично потерять функцию оповещения военнообязанных и сосредоточиться на ведении реестра "Оберіг". В таком случае их могут переформатировать в структуры, выполняющие скорее административные функции.
В то же время, если соответствующие изменения не будут согласованы, система работы ТЦК останется без существенных трансформаций. В парламенте признают, что без пересмотра полномочий центров комплектования ожидать изменений в подходах к мобилизации не стоит.
Отдельно обсуждается усиление ответственности для тех, кто нарушает мобилизационное законодательство. По одной из идей, таких граждан могут разыскивать по принципу, который сейчас применяется к должникам по уплате алиментов.
В частности, возможно более активное использование идентификационного кода для установления местонахождения человека. В то же время в парламенте признают, что ставка исключительно на принудительные меры может не дать ожидаемого эффекта без дополнительных стимулов – повышение денежного обеспечения, четких сроков службы и понятных механизмов ротации.
Что будет с ТЦК?
Среди инициатив, которые уже публично озвучивались, – возможно переименование ТЦК на "Офисы резерва". Такая идея призвана изменить не только название, но и подход к работе с военнообязанными, сделав систему более сервисной.
Также обсуждается разделение функций: отдельно – социальная поддержка военных, отдельно – мобилизационные процессы. Это должно уменьшить напряжение в обществе и повысить доверие к системе комплектования.
В Верховной Раде уже рассматривают законопроект №15076, который предусматривает ограничение действий представителей ТЦК и полиции при проверке документов. Документ, в частности, запрещает необоснованное применение физической силы и специальных средств к военнообязанным.
Во время проверки военно-учетных документов и вручения повесток о вызове представители ТЦК а также полицейские не имеют права необоснованно применять к военнообязанным лицам и другим гражданам физическую силу и специальные средства,
– указано в законопроекте.
Инициаторы отмечают, что необходимо урегулировать вопрос обращения с гражданами во время мобилизационных мероприятий. Ожидается, что соответствующие нормы могут войти в более широкий пакет изменений, который готовит Министерство обороны.
"Насколько я понимаю, сейчас в парламентском Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки продолжается оживленная дискуссия. Соответственно, еще будут проекты от Минобороны для урегулирования этой ситуации. Этот законопроект поднял одну из тех тем, которую надо урегулировать. Надеюсь, это будет урегулировано в пакете законопроектов Минобороны. Есть шансы на воплощение идеи. Продолжается большая дискуссия. Этот вопрос надо урегулировать, чтобы было нормальное человеческое справедливое отношение, ведь в ТЦК рождается воин", – высказал свое мнение в комментарии инициатор законопроекта Сергей Гривко.
Что еще известно о реформе мобилизации?
Вениславский предложил новую модель бронирования работников во время мобилизации, которая предусматривает изменение действующего подхода. Речь идет о том, что предприятия смогут сохранять ключевых специалистов не через финансовые механизмы, а путем привлечения новых людей в ряды ВСУ.
В рамках обновления законодательства о мобилизации в Украине обсуждают возможные изменения, которые предусматривают новые полномочия для Национальной полиции в отношении лиц со статусом "в розыске".
Одна из идей заключается в том, что полиция может получить расширенный доступ к данным реестра "Оберег" и новые функции в работе с гражданами, которые уклоняются от выполнения воинского учета. В частности, речь идет о возможности открытия административных или даже уголовных производств и доставки таких лиц в территориальные центры комплектования.