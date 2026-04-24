Про це очільник Міноборони повідомив у своїх соцмережах в п'ятницю, 24 квітня.

Про які зміни йдеться?

Михайло Федоров підбив підсумки перших трьох місяців на посаді міністра оборони. За його словами, цей час був періодом складних викликів і системних проблем, які не вирішувалися десятиліттями.

Міністр пояснив, що завдання, поставлене президентом, полягає в максимально швидкій трансформації системи, яка має пришвидшити стримування ворога в небі й на землі та виснажити його економіку.

Від початку роботи на посаді Михайло Федоров працював над підготовкою комплексної трансформації покращення умов рекрутингу та служби в Силах оборони.

Перші 10 із 30 проєктів у межах однієї реформи майже готові до запуску. Деталі – згодом,

– написав він.