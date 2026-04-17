Відповідні нововведення затверджені постановою Кабінету Міністрів №467 від 8 квітня.
Які зміни в процесі мобілізації?
Військовозобов'язані, за винятком заброньованих осіб і працівників спецслужб, тепер мають подавати заяви на відстрочку через ЦНАП. Зміни запроваджені для зменшення навантаження на військові структури та мінімізації корупційних ризиків.
Документ оформлюється на ім'я голови комісії при ТЦК і має містити таку інформацію:
- паспортні дані;
- ідентифікаційний код;
- підстави для відстрочки.
Громадяни віком 18 – 25 років можуть добровільно підписати однорічний контракт із ЗСУ. Після його завершення передбачено звільнення в запас і можливість отримати 12-місячну відстрочку від повторного призову.
До слова, для оформлення такої відстрочки необхідно звернутися до ТЦК, після чого дані вносяться до реєстру "Оберіг".
Також уряд змінив функції ТЦК: тепер вони не оформлюють відстрочки для окремих категорій, зокрема для заброньованих працівників держорганів, посадовців і керівників певних інституцій, а також співробітників СБУ та розвідувальних служб.
Що треба знати про функціонування застосунку Резерв+?
Повідомлялося, що частина громадян отримала статус "солдата резерву", який використовується для формування облікової бази та не впливає на право на бронювання чи відстрочку. Як пояснив керівний партнер адвокатського об'єднання "Єдія" Олександр Попсуй, цей статус присвоюють військовозобов'язаним без бойового досвіду, яких у разі мобілізації планують направляти на базову підготовку.
Фактично він потрібен для розподілу мобілізаційного ресурсу та планування проходження БЗВП і не змінює прав цивільних щодо роботи чи звільнення від служби.
Водночас, якщо у застосунку Резерв+ не відображається відстрочка, необхідно актуалізувати дані в державних реєстрах, інакше можливі проблеми з обліком. Автоматичне продовження відстрочок працює через електронну взаємодію систем, але стосується лише визначених категорій військовозобов'язаних.