Чому виникла потреба?

Контрактникам, які добровільно приєдналися до Збройних Сил України, обіцяють звільнення від мобілізації на один рік. Проте в багатьох виникали проблеми після повернення до цивільного життя. Працівники ТЦК не знали, що людина має право на відстрочку, а тому вимагали від них пояснень. Так один користувач TikTok розповів, що після звершення контракту він став на військовий облік і думав, що відстрочка з'явиться автоматично. Як виявилося, алгоритм трохи інший.

Чоловік, який відслужив за "Контрактом 18 – 24", потрапив до ТЦК, де його намагалися мобілізувати, мовляв, що відстрочки в нього немає. Однак вислухавши його, службовці мали відпустити затриманого.

Киянин звертався до різних інстанцій, проте ніхто не знав, як оформити йому звільнення від мобілізації.

Тобто, по факту, я рік відпрацював по-чесному. Сам прийшов, сам відпрацював. Звільнився і мене так под****а держава. Тобто, грубо кажучи, я зараз ходжу, і в будь-який момент мене може затримати ТЦК, неважливо якого району,

– зазначив автор відео.

Як уряд спростив механізм оформлення відстрочки для тих, хто відслужив за "Контрактом 18 – 24"?

Щоб після завершення контракту громадянин міг отримати відстрочку, йому необхідно подати заяву до ТЦК з документом про те, що він служив. У Міністерстві оборони зауважили, що після цієї заяви дійсно інформація вноситься до реєстру "Оберіг" без потреби проведення комісії. На це йде три дні. Людина таким чином отримує звільнення від мобілізації на 12 місяців.

Після звільнення військові подають заяву на ім’я керівника місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Якщо рішення про відстрочку для цивільних ухвалює комісія при ТЦК, то заяву колишнього контрактника мають обов’язково зареєструвати за один робочий день.

Важливо! Термін відстрочки для військових за "Контрактом 18 -24" рахується з дня звільнення зі служби.

Що ще варто знати про можливості "Контракту 18 – 24"?