Якщо військовозобов'язаний не оформив відстрочку, він може підлягати призову. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла адвокатка Олена Воронкова.

Чому із оформленням відстрочки не варто зволікати?

Юристка пояснює, що право на відстрочку і її офіційне оформлення – це різні речі. Якщо людина не подала документи, її можуть мобілізувати, навіть за наявності законних підстав.

За словами адвокатки, уникнути мобілізації простіше, ніж потім домогтися звільнення зі служби. Деякі підстави, які дають право на відстрочку (наприклад, догляд за батьками), не завжди є підставою для звільнення вже після призову.

Воронкова радить не відкладати оформлення відстрочки. Після подання заяви та документів людину, як правило, не повинні мобілізувати до рішення щодо відстрочки. Водночас вона зазначає, що на практиці ця норма не завжди працює без порушень.

Отже, навіть якщо право на відстрочку є, його потрібно офіційно оформити, інакше існує ризик мобілізації.

Хто має право на відстрочку від мобілізації в Україні?

У 2026 році перелік підстав для відстрочки загалом не змінився. Відстрочку надають лише після підтвердження документів. Серед основних підстав:

утримання трьох і більше дітей;

самостійне виховання дитини;

догляд за дитиною з інвалідністю або тяжким захворюванням;

опіка над дитиною-сиротою або дитиною без батьківського піклування;

постійний догляд за близькими родичами з інвалідністю I–II групи, якщо немає інших доглядальників;

якщо один із подружжя служить у війську і є неповнолітні діти;

загибель або зникнення безвісти близького родича під час захисту України з 2014 року;

звільнення передбачене також для осіб, які були в російському полоні;

інвалідність I – III групи або тимчасова непридатність до служби (з подальшим повторним оглядом);

окремі державні посадовці та службовці.

Студенти професійно-технічних, фахових передвищих і вищих навчальних закладів, а також докторанти й інтерни не підлягають мобілізації. Також відстрочку можуть отримати педагоги, якщо працюють щонайменше на 0,75 ставки.