Хто не підлягає мобілізації в Україні?

У 2026 році підстави для відстрочки не змінюються. Законодавство про мобілізацію передбачає, що звільнення надається після підтвердження підстав. Серед них – сімейні обставини, незадовільний стан здоров'я, навчання у вишах, професійна діяльність та інші умови. В Україні діє Закон, де детально описані категорії осіб, що не підлягають мобілізації.

Дивіться також Їх точно не мобілізують: які в Україні є правила відстрочки для студентів

Серед тих, хто мають право на відстрочку від мобілізації, є:

батьки, які утримують трьох і більше дітей і не є боржниками зі сплати аліментів;

ті, хто самостійно виховують неповнолітню дитину;

батьки й опікуни, які виховують дитину з інвалідністю або тяжко хвору дитину (повнолітню чи ні);

опікується дитиною-сиротою чи дитиною, позбавленою батьківського піклування;

ті, хто постійно доглядають за дружиною чи чоловіком, батьками, або іншими близькими родичами з інвалідністю I – II групи за відсутності інших працездатних утримувачів;

один з подружжя, коли інших служить в армії й при цьому є неповнолітня дитина;

ті, в кого близький родич загинув або зник безвісти під час захисту України з 2014 року;

призвати до війська не можуть людей, які перебували в російському полоні.

Перелік осіб, звільнених від мобілізації, включає також медичні підстави для звільнення:

наявність інвалідності I – III групи з відповідним висновком медико-соціальної експертної комісії; 12 місяців не підлягає мобілізації громадянин, який тимчасово непридатний до служби. Але потім він зобов'язаний пройти повторний огляд.

Не підлягає мобілізації у воєнний час й категорія осіб, які працюють на державних посадах. Зокрема керівники міністерств та їх заступники, керівники державних органів, народні депутати, судді та деякі посадовці Офісу Президента, Верховної Ради та Кабміну.

Чи мобілізують в Україні студентів?

Обмеження в Україні діють і на призов студентів. Мобілізувати не мають права студентів закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти; докторантів та людей, які навчаються в інтернатурі.

Право на відстрочку мають педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної освіти, середніх шкіл, якщо вони працюють щонайменше на 0,75 ставки.

Важливо! Без заяви призначити відстрочку не можуть. Тому за наявності підстав людина має оформити звільнення від мобілізації офіційно. Якщо цього не зробити, то навіть за наявності підстав ТЦК може призвати громадянина.

Які є підстави для звільнення від мобілізації?

Щоб отримати відстрочку чи бронювання ТЦК мають отримати документи, що підтверджують наявні умови для звільнення. Це, зокрема, свідоцтва про народження дітей, рішення суду чи медичні висновки про стан здоров'я людини або її родичів, довідки з місця роботи чи навчання тощо. Увесь пакет можна передати через ЦНАПи або завантажити в додатку Резерв+. Там у розділі "Подати запит на відстрочку" потрібно обрати свою підставу.

Чи є зміни в оформленні відстрочки у 2026 році?

Як розповів у коментарі 24 Каналу адвокат Руслан Ружицький, у 2026 році умови звільнення від мобілізації загалом не змінилися. Але зараз у Резерв+ додали можливість оформити відстрочку чоловікам, які мають трьох і більше дітей від різних шлюбів. Раніше такої підстави в додатку не було.

Руслан Ружицький Адвокат На практиці багато було ситуацій, де чоловік за кордоном і в нього народилася третя дитина від іншого шлюбу. Тоді він не міг оформити відстрочку, бо це можна було зробити тільки через ЦНАП, а туди треба було приїхати особисто. І чоловіки не їхали для цього в Україну, бо відстрочки в них нема, тому на кордоні їх відразу б передали в ТЦК. І зараз багато чоловіків таким чином оформили собі відстрочки.

Що варто знати про оформлення відстрочки?