Кто не подлежит мобилизации в Украине?

В 2026 году основания для отсрочки не меняются. Законодательство о мобилизации предусматривает, что освобождение предоставляется после подтверждения оснований. Среди них – семейные обстоятельства, неудовлетворительное состояние здоровья, обучение в вузах, профессиональная деятельность и другие условия. В Украине действует Закон, где подробно описаны категории лиц, не подлежащих мобилизации.

Среди тех, кто имеют право на отсрочку от мобилизации, есть:

родители, которые содержат трех и более детей и не являются должниками по уплате алиментов;

те, кто самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего ребенка;

родители и опекуны, которые воспитывают ребенка с инвалидностью или тяжело больного ребенка (совершеннолетнего или нет);

опекуны ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки;

те, кто постоянно ухаживают за женой или мужем, родителями, или другими близкими родственниками с инвалидностью I – II группы при отсутствии других трудоспособных содержателей;

один из супругов, когда других служит в армии и при этом есть несовершеннолетний ребенок;

те, у кого близкий родственник погиб или пропал без вести во время защиты Украины с 2014 года;

призвать в армию не могут людей, которые находились в российском плену.

Перечень лиц, освобожденных от мобилизации, включает также медицинские основания для освобождения:

наличие инвалидности I – III группы с соответствующим заключением медико-социальной экспертной комиссии; 12 месяцев не подлежит мобилизации гражданин, который временно непригоден к службе. Но потом он обязан пройти повторный осмотр.

Не подлежит мобилизации в военное время и категория лиц, работающих на государственных должностях. В частности руководители министерств и их заместители, руководители государственных органов, народные депутаты, судьи и некоторые должностные лица Офиса Президента, Верховной Рады и Кабмина.

Мобилизуют ли в Украине студентов?

Ограничения в Украине действуют и на призыв студентов. Мобилизовать не имеют права студентов учреждений профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования; докторантов и людей, которые учатся в интернатуре.

Право на отсрочку имеют педагогические работники учреждений профессионального предвысшего образования, профессионального образования, средних школ, если они работают минимум на 0,75 ставки.

Важно! Без заявления назначить отсрочку не могут. Поэтому при наличии оснований человек должен оформить освобождение от мобилизации официально. Если этого не сделать, то даже при наличии оснований ТЦК может призвать гражданина.

Какие есть основания для освобождения от мобилизации?

Чтобы получить отсрочку или бронирование ТЦК должны получить документы, подтверждающие имеющиеся условия для освобождения. Это, в частности, свидетельства о рождении детей, решения суда или медицинские заключения о состоянии здоровья человека или его родственников, справки с места работы или учебы и тому подобное. Весь пакет можно передать через ЦНАПы или загрузить в приложении Резерв+. Там в разделе "Подать запрос на отсрочку" нужно выбрать свое основание.

Есть ли изменения в оформлении отсрочки в 2026 году?

Как рассказал в комментарии 24 Каналу адвокат Руслан Ружицкий, в 2026 году условия освобождения от мобилизации в целом не изменились. Но сейчас в Резерв+ добавили возможность оформить отсрочку мужчинам, которые имеют трех и более детей от разных браков. Ранее такого основания в приложении не было.

Руслан Ружицкий Адвокат На практике много было ситуаций, где человек за границей и у него родился третий ребенок от другого брака. Тогда он не мог оформить отсрочку, потому что это можно было сделать только через ЦНАП, а туда надо было приехать лично. И мужчины не ехали для этого в Украину, потому что отсрочки у них нет, поэтому на границе их сразу бы передали в ТЦК. И сейчас многие мужчины таким образом оформили себе отсрочки.

Что стоит знать об оформлении отсрочки?