Смотрите также Нужно ли проходить ВВК, если есть бронь или отсрочка: разъяснение Минобороны
Как оформить отсрочку?
Чтобы сделать это, в Резерв+ следует нажать три точки рядом с ФИО и выбрать "Подать запрос на отсрочку". Система автоматически проверяет данные в государственных реестрах (ЗАГС, Минобразования, соцзащиты).
Если данные совпадают, статус в цифровом документе меняется на "Отсрочка предоставлена" в течение определенного времени.
Кто может получить автоматическое продление отсрочки:
- лица с инвалидностью;
- временно непригодные к службе;
- родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- лица, чьи жена или муж имеют инвалидность I или II группы;
- лица, чьи родители имеют инвалидность I или II группы;
- женщины и мужья военных с ребенком;
- родители трех и более детей в одном браке;
- студенты и аспиранты;
- работники учреждений высшего и профессионального образования;
- лица, чьи близкие погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения;
- родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;
- лица, лишены свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;
- военные, освобожденные из плена.
Важно, что в феврале к этим категориям добавили и новые, а именно:
- родители, которые воспитывают тяжелобольного ребенка без инвалидности;
- те, кто ухаживают за тяжелобольным членом семьи;
- опекуны человека, который признан недееспособным;
- те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью III группы;
- люди, которые ухаживают за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью;
- родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;
- учителя школ.
Они тоже смогут продлить отсрочку автоматически.
Смотрите также Слухи о "сливе" данных ТЦК через Резерв+: что говорят в Минобороны
Насколько эффективна мобилизация сейчас?
Народный депутат, член Парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский дал интервью 24 Каналу. В нем он сказал, что действующая система мобилизации обеспечивает пополнение наших Вооруженных Сил более чем на 90 процентов. И все рекрутинговые механизмы, которые вводили, не позволяют полностью заменить деятельность ТЦК и СП.