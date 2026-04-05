Смотрите также Нужно ли проходить ВВК, если есть бронь или отсрочка: разъяснение Минобороны

Как оформить отсрочку?

Чтобы сделать это, в Резерв+ следует нажать три точки рядом с ФИО и выбрать "Подать запрос на отсрочку". Система автоматически проверяет данные в государственных реестрах (ЗАГС, Минобразования, соцзащиты).

Если данные совпадают, статус в цифровом документе меняется на "Отсрочка предоставлена" в течение определенного времени.

Кто может получить автоматическое продление отсрочки:

  • лица с инвалидностью;
  • временно непригодные к службе;
  • родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • лица, чьи жена или муж имеют инвалидность I или II группы;
  • лица, чьи родители имеют инвалидность I или II группы;
  • женщины и мужья военных с ребенком;
  • родители трех и более детей в одном браке;
  • студенты и аспиранты;
  • работники учреждений высшего и профессионального образования;
  • лица, чьи близкие погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения;
  • родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;
  • лица, лишены свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;
  • военные, освобожденные из плена.

Важно, что в феврале к этим категориям добавили и новые, а именно:

  • родители, которые воспитывают тяжелобольного ребенка без инвалидности;
  • те, кто ухаживают за тяжелобольным членом семьи;
  • опекуны человека, который признан недееспособным;
  • те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью III группы;
  • люди, которые ухаживают за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью;
  • родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;
  • учителя школ.

Они тоже смогут продлить отсрочку автоматически.

Смотрите также Слухи о "сливе" данных ТЦК через Резерв+: что говорят в Минобороны

Насколько эффективна мобилизация сейчас?

Народный депутат, член Парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский дал интервью 24 Каналу. В нем он сказал, что действующая система мобилизации обеспечивает пополнение наших Вооруженных Сил более чем на 90 процентов. И все рекрутинговые механизмы, которые вводили, не позволяют полностью заменить деятельность ТЦК и СП.