Об этом сообщает OBOZ.

Как оформить отсрочку?

Чтобы сделать это, в Резерв+ следует нажать три точки рядом с ФИО и выбрать "Подать запрос на отсрочку". Система автоматически проверяет данные в государственных реестрах (ЗАГС, Минобразования, соцзащиты).

Если данные совпадают, статус в цифровом документе меняется на "Отсрочка предоставлена" в течение определенного времени.

Кто может получить автоматическое продление отсрочки:

лица с инвалидностью;

временно непригодные к службе;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

лица, чьи жена или муж имеют инвалидность I или II группы;

лица, чьи родители имеют инвалидность I или II группы;

женщины и мужья военных с ребенком;

родители трех и более детей в одном браке;

студенты и аспиранты;

работники учреждений высшего и профессионального образования;

лица, чьи близкие погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения;

родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;

лица, лишены свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

военные, освобожденные из плена.

Важно, что в феврале к этим категориям добавили и новые, а именно:

родители, которые воспитывают тяжелобольного ребенка без инвалидности;

те, кто ухаживают за тяжелобольным членом семьи;

опекуны человека, который признан недееспособным;

те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью III группы;

люди, которые ухаживают за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью;

родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;

учителя школ.

Они тоже смогут продлить отсрочку автоматически.

Насколько эффективна мобилизация сейчас?

Народный депутат, член Парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский дал интервью 24 Каналу. В нем он сказал, что действующая система мобилизации обеспечивает пополнение наших Вооруженных Сил более чем на 90 процентов. И все рекрутинговые механизмы, которые вводили, не позволяют полностью заменить деятельность ТЦК и СП.