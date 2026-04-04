Прохождение ВВК включает получение заключений от нескольких специалистов. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Нужно ли проходить ВВК военнообязанным, которые имеют отсрочку или бронирование?

Прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) не обязательно для военнообязанных, которые имеют бронь или отсрочку от мобилизации. Исключения касаются тех, кто подписывает контракт на службу, имеет предварительное решение ВВК с формулировкой "непригоден в мирное время, ограниченно пригоден в военное" и не проходил повторный осмотр, или самостоятельно желает пройти комиссию.

Направление на ВВК выдают руководители ТЦК и СП, Центров рекрутинга ВСУ или командиры воинских частей. Для военнообязанных доступна электронная подача запроса через приложение Резерв+, а действующие военнослужащие могут получить бумажное направление через Армия+.

Прохождение ВВК включает осмотр:

  • терапевта,
  • хирурга,
  • невролога,
  • психиатра,
  • офтальмолога,
  • отоларинголога,
  • стоматолога,
  • дерматолога,
  • при необходимости – дополнительных специалистов.

Решение комиссии определяет пригодность к службе, возможность мобилизации, подписания контракта и, при необходимости, право на отсрочку или увольнение по состоянию здоровья.

Отказ от прохождения ВВК без уважительных причин расценивается как административное нарушение и может привести к штрафу или ограничений, а систематическое уклонение во время мобилизации – к лишению свободы на 3 – 5 лет.

При наличии уважительных причин, таких как болезнь, обстрелы, стихийное бедствие прохождение ВВК можно отложить.

Мобилизация в Украине: что нужно знать?

  • Народный депутат, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире 24 Канала заявил, что никаких электронных повесток рассылаться не может, ведь нет соответствующей законодательной базы. Это также будет невозможно сделать через Дию.

  • Важно знать, что ТЦК могут остановить процесс бронирования работников, если есть нарушения воинского учета, в частности если работник в розыске. Центры комплектования имеют 72 часа, чтобы остановить бронирование, иначе оно будет согласовано.

  • Неуплата штрафов за нарушение воинского учета в Украине может привести к принудительному взысканию и аресту счетов и имущества. Самые распространенные нарушения, которые ведут к постановлениям, включают несвоевременное обновление персональных данных и неявку по повестке.