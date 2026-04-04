Прохождение ВВК включает получение заключений от нескольких специалистов. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Нужно ли проходить ВВК военнообязанным, которые имеют отсрочку или бронирование?

Прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) не обязательно для военнообязанных, которые имеют бронь или отсрочку от мобилизации. Исключения касаются тех, кто подписывает контракт на службу, имеет предварительное решение ВВК с формулировкой "непригоден в мирное время, ограниченно пригоден в военное" и не проходил повторный осмотр, или самостоятельно желает пройти комиссию.

Направление на ВВК выдают руководители ТЦК и СП, Центров рекрутинга ВСУ или командиры воинских частей. Для военнообязанных доступна электронная подача запроса через приложение Резерв+, а действующие военнослужащие могут получить бумажное направление через Армия+.

Прохождение ВВК включает осмотр:

терапевта,

хирурга,

невролога,

психиатра,

офтальмолога,

отоларинголога,

стоматолога,

дерматолога,

при необходимости – дополнительных специалистов.

Решение комиссии определяет пригодность к службе, возможность мобилизации, подписания контракта и, при необходимости, право на отсрочку или увольнение по состоянию здоровья.

Отказ от прохождения ВВК без уважительных причин расценивается как административное нарушение и может привести к штрафу или ограничений, а систематическое уклонение во время мобилизации – к лишению свободы на 3 – 5 лет.

При наличии уважительных причин, таких как болезнь, обстрелы, стихийное бедствие прохождение ВВК можно отложить.

