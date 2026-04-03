Народный депутат, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире 24 Канала объяснил, какое решение по этому варианту остается в силе. Он также сказал, может ли такой формат реально заработать и что будет дальше с повестками.
Могут ли повестки присылать через "Дію"?
Вопрос электронных повесток действительно рассматривали, когда в 2024 году готовили большие изменения в законы о мобилизации и воинской обязанности. Но тогда от этого варианта отказались, и это решение до сих пор не пересматривали.
Никаких электронных повесток рассылаться не может. Через "Дію" это также не будет использоваться,
– объяснил Вениславский.
Зато, бумажные повестки не уберут даже несмотря на разговоры об уменьшении контактов между ТЦК и военнообязанными.
Бумажные варианты повесток никто не отменял и они будут продолжать применяться,
– сказал народный депутат.
Причина в том, что действующая система мобилизации, по оценке Вениславского, и дальше дает основное пополнение для войска, тогда как рекрутинг пока не может полностью взять на себя эту функцию.
Существующая система мобилизации обеспечивает пополнение наших Вооруженных сил где-то более чем на 90%,
– пояснил Вениславский.
Подход, который работает сейчас, сохранят и дальше, а проблемные моменты будут пытаться убирать постепенно. То есть саму систему резко ломать не будут, потому что во время войны для власти важнее не потерять темп мобилизации.
Конфликты с ТЦК полностью убрать не получится
Возможный переход на другой формат оповещения сам по себе не снимет напряжение между ТЦК и военнообязанными. Проблема не только в способе вручения повестки, а в самой коммуникации, когда прямой контакт часто переходит в обострение.
Полностью избежать конфликтов вряд ли удастся, когда есть коммуникация между двумя людьми. Очень часто то, что мы видим в публичном пространстве, является следствием сознательного провоцирования или обострения,
– объяснил Вениславский.
В территориальных центрах комплектования сейчас служит много людей, которые раньше были в боевых бригадах и сами прошли войну. Поэтому они особенно остро реагируют на ситуации, когда кто-то, по их мнению, пытается избежать службы или манипулировать правилами.
Подавляющее большинство из них являются участниками боевых действий и были переведены в ТЦК непосредственно из боевых бригад. Когда их провоцируют и когда они видят, что кто-то пытается манипулировать и не выполнять свой долг, наверное иногда нервы не выдерживают,
– сказал народный депутат.
Чтобы уменьшить количество таких конфликтов, еще в 2024 году заложили требование постоянно контролировать, чтобы представители ТЦК и СП работали с нагрудными бодикамерами. Это нужно для того, чтобы весь процесс вручения повесток был зафиксирован, а в случае споров военное командование и профильный комитет могли проверить запись и установить реальные обстоятельства.
К слову! Минобороны напомнило, что ВЛК обязательно должны пройти военнообязанные, которые получили повестку или направление от ТЦК, бывшие "ограниченно годные", которые не прошли повторный осмотр после отмены этого статуса, кандидаты на контракт и действующие военные, если нужно пересмотреть состояние здоровья. Отдельно это касается женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, которые получили диплом после 2025 года.
В то же время резко менять модель мобилизации во время войны не планируют еще и потому, что Россия наращивает свои силы на территории Украины.
Любые реформы не должны привести к ослаблению нашей обороноспособности,
– подытожил Вениславский.
Поэтому, пока речь не идет ни о радикальном сокращении роли ТЦК, ни о быстром реформировании всей системы, ни о переброске этих военнослужащих в боевые бригады. Для оповещения и дальше могут использовать электронные кабинеты и систему "Резерв+", но сам механизм вручения повесток остается в силе.
- Если не оплатить штраф от ТЦК в течение 15 дней и не обжаловать его в суде, постановление могут передать в исполнительную службу. После этого сумма возрастает, а человеку могут арестовать счета и имущество, ограничить право управления транспортом и принудительно списать средства.
- Бывшие "ограниченно годные" военные, которые сейчас формально считаются годными к службе на тыловых и вспомогательных должностях, не могут уволиться без инвалидности или решения ВВК о непригодности. Юристы объясняют, что эту проблему можно решить или изменениями в правила ВВК, или упрощением процедуры оформления инвалидности.
- ТЦК не принимает прямого участия в бронировании работников критически важных предприятий, но может остановить этот процесс, если у человека есть нарушения воинского учета. Если в Резерв+ уже есть отметка "Розыск", забронировать такого работника не получится, а если такой отметки нет, ТЦК имеет 72 часа, чтобы остановить бронирование.