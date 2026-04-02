Однако с юридической точки зрения такое предложение имеет несколько проблем. О них 24 Каналу рассказал адвокат Руслан Ружицкий, отметив, что здесь важно принять изменения для возможности оформления инвалидности или уменьшить требования к перечню болезней.

Смотрите также Бронирование несмотря на отсутствие ВОС в документах: могут ли быть проблемы

Какова проблема военных, которые ранее были "ограниченно годными"?

Адвокат объяснил, что бывшие "ограниченно годные" – это старое название. Сейчас они пригодны к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны.

Это те, кто имеет болезни, которые умеренно влияют на жизнедеятельность. Государство считает, что с такими болезнями можно людей привлекать к выполнению служебных обязанностей на отдельных должностях. Обычно такие болезни тянут на группу 3 инвалидности. То есть если военный имеет такую болезнь, но инвалидности он не оформил, то оснований для увольнения со службы он не имеет,

– сказал Ружицкий.

Обратите внимание! Заместитель военного омбудсмена Руслан Цыганков также сообщил, что военные, которые по состоянию здоровья не могут выполнять боевые задачи, остаются на тыловых должностях. Они получают минимальные зарплаты и формально считаются годными к службе, поэтому не могут уволиться.

С юридической точки зрения эту проблему можно решить двумя путями:

Внести изменения в Положение о ВВК и уменьшить требования по болезням, чтобы те кто сейчас является "ограниченно годными", попадали со своими болезнями в категорию непригодных;

Обеспечить нормальные возможности для того, чтобы те, кто имеют болезнь, прошли ЭКПФО и оформили 3 группу инвалидности.

Адвокат пояснил, что сейчас для того, чтобы уволиться со службы по состоянию здоровья есть два варианта: либо иметь (или оформить уже во время службы) инвалидность (даже 3 группа инвалидности дает основания для увольнения), или пройти ВВК, которая установит, что лицо является непригодным.

В то же время он отметил, что с оформлением инвалидности военные имеют проблемы. На практике председатель ВВК редко формирует электронное направление на проведение оценки повседневного функционирования лица (ЭКПФО).

Есть и еще одна процедура, которая также является осложненной для военных, – они могут брать отпуск, чтобы пройти все обследования, полежать на стационаре в больнице и чтобы врач подал документы на ЭКПФО. И потом еще раз получить отпуск, чтобы прийти на это оценивание.

Что стоит знать о ВЛК сейчас?