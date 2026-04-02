Однако с юридической точки зрения такое предложение имеет несколько проблем. О них 24 Каналу рассказал адвокат Руслан Ружицкий, отметив, что здесь важно принять изменения для возможности оформления инвалидности или уменьшить требования к перечню болезней.
Смотрите также Бронирование несмотря на отсутствие ВОС в документах: могут ли быть проблемы
Какова проблема военных, которые ранее были "ограниченно годными"?
Адвокат объяснил, что бывшие "ограниченно годные" – это старое название. Сейчас они пригодны к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны.
Это те, кто имеет болезни, которые умеренно влияют на жизнедеятельность. Государство считает, что с такими болезнями можно людей привлекать к выполнению служебных обязанностей на отдельных должностях. Обычно такие болезни тянут на группу 3 инвалидности. То есть если военный имеет такую болезнь, но инвалидности он не оформил, то оснований для увольнения со службы он не имеет,
– сказал Ружицкий.
Обратите внимание! Заместитель военного омбудсмена Руслан Цыганков также сообщил, что военные, которые по состоянию здоровья не могут выполнять боевые задачи, остаются на тыловых должностях. Они получают минимальные зарплаты и формально считаются годными к службе, поэтому не могут уволиться.
С юридической точки зрения эту проблему можно решить двумя путями:
- Внести изменения в Положение о ВВК и уменьшить требования по болезням, чтобы те кто сейчас является "ограниченно годными", попадали со своими болезнями в категорию непригодных;
- Обеспечить нормальные возможности для того, чтобы те, кто имеют болезнь, прошли ЭКПФО и оформили 3 группу инвалидности.
Адвокат пояснил, что сейчас для того, чтобы уволиться со службы по состоянию здоровья есть два варианта: либо иметь (или оформить уже во время службы) инвалидность (даже 3 группа инвалидности дает основания для увольнения), или пройти ВВК, которая установит, что лицо является непригодным.
В то же время он отметил, что с оформлением инвалидности военные имеют проблемы. На практике председатель ВВК редко формирует электронное направление на проведение оценки повседневного функционирования лица (ЭКПФО).
Есть и еще одна процедура, которая также является осложненной для военных, – они могут брать отпуск, чтобы пройти все обследования, полежать на стационаре в больнице и чтобы врач подал документы на ЭКПФО. И потом еще раз получить отпуск, чтобы прийти на это оценивание.
Что стоит знать о ВЛК сейчас?
- ВЛК должны пройти несколько категорий лиц: военнообязанные, те, кто получил повестку или направление от ТЦК, военнообязанные, которые имели статус "непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно годен в военное время", добровольцы, которые идут на военную службу по контракту и военные, которые нуждаются в пересмотре состояния здоровья, в частности после ранения.
- Чтобы пройти ВВК, нужно иметь направление на медицинский осмотр. медицинскую книжку, удостоверение личности, оригинал справки об обстоятельствах травмы от твоей воинской части, удостоверение УБД (при наличии) и выписки из личных дел и другие справочные материалы для военнослужащих.
- В то же время требование пройти ВВК для забронированных лиц является нарушением. Отсутствие свежего результата комиссии не является основанием для ограничения бронирования или отсрочки.