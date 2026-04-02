Можно ли забронировать работника, если он не имеет военно-учетной специальности или воинского звания?
По достижении 25 лет статус "призывник" у мужчин меняется на "военнообязанный". Важным становится документ, который заменяет приписное. Там вписываются данные человека и в частности ВОС или звание. О том, влияет ли его отсутствие на процесс бронирования, рассказали специалисты на сайте "Юристи.UA".
Украинец спросил у юристов, будут ли у него проблемы с бронированием из-за того, что ТЦК не указали его ВОС в электронном военно-учетном документе.
Ему объяснили, что для получения бронирования на работе не важно, отмечается ли в данных работника военно-учетная специальность или воинское звание. Решение об освобождении от мобилизации принимается совсем по другим данным.
Как отметил адвокат Юрий Айвазян, без этой информации работодатель может подать мужчину в списки для получения "брони".
В то же время юрист Владислав Дерий рассказал, что увидеть военно-учетную специальность в Резерв+ еще возможно, потому что обычно она устанавливается автоматически.
Попробуйте обновить Резерв+ или отправьте запрос в ТЦК,
– говорит специалист.
Что стоит знать о бронировании в 2026 году?
В Украине с 1 апреля вводят цифровую проверку для бронирования. Государство будет анализировать зарплату, уплату ЕСВ, отсутствие долгов и случаи фиктивного трудоустройства.
Работник может досрочно потерять бронирование, если обнаружат нарушения. Это будет определяться автоматически через обмен данными.
Статус критичности могут получить бизнесы, которые соответствуют как минимум трем правительственным критериям и работают в ключевых сферах. Деятельность в секторе энергетики, транспорта, ИТ, медицины и оборонки дает бронировать работников.