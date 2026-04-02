Можно ли забронировать работника, если он не имеет военно-учетной специальности или воинского звания?

По достижении 25 лет статус "призывник" у мужчин меняется на "военнообязанный". Важным становится документ, который заменяет приписное. Там вписываются данные человека и в частности ВОС или звание. О том, влияет ли его отсутствие на процесс бронирования, рассказали специалисты на сайте "Юристи.UA".

Украинец спросил у юристов, будут ли у него проблемы с бронированием из-за того, что ТЦК не указали его ВОС в электронном военно-учетном документе.

Ему объяснили, что для получения бронирования на работе не важно, отмечается ли в данных работника военно-учетная специальность или воинское звание. Решение об освобождении от мобилизации принимается совсем по другим данным.

Как отметил адвокат Юрий Айвазян, без этой информации работодатель может подать мужчину в списки для получения "брони".

В то же время юрист Владислав Дерий рассказал, что увидеть военно-учетную специальность в Резерв+ еще возможно, потому что обычно она устанавливается автоматически.

Попробуйте обновить Резерв+ или отправьте запрос в ТЦК,

– говорит специалист.

