Об этом в комментарии для "РБК-Украина" рассказала юрист АО "Марусяк и Партнеры" Адриана Чвартацкая.

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Когда отсрочка автоматически "слетает" при изменениях в компании?

Сейчас закон четко не определяет, что происходит с бронированием в случае реорганизации предприятия, поэтому на практике органы власти ориентируются на юридический статус компании, в частности на код ЕГРПОУ и непрерывность существования юридического лица.

Если же предприятие меняет только название или организационно-правовую форму, но не прекращает деятельность и сохраняет тот же код ЕГРПОУ, оснований для автоматической отмены бронирования формально нет.

В таком случае предприятие остается тем же субъектом хозяйствования, а значит решение о критичности и бронировании работников должны продолжать действовать,

– отмечает юрист.

В то же время она добавила, что даже при отсутствии правовых оснований для отмены отсрочки бизнес на практике сталкивается с техническими сбоями.

После внесения изменений в ЕГР все же могут возникать проблемы в цифровых системах, зкорема бронирование временно не отображается в Резерв+, данные некорректно показываются в "Оберіг", а во время проверок в ТЦК могут возникать дополнительные вопросы к документам военнообязанных.

Если компания сменила свое название юрист советует:

сообщить орган, который предоставлял статус критичности,

обновить данные через приложение Дія,

проверить статус бронирования работников после внесения изменений.

Действует ли бронирование в случае создания нового юридического лица?

По словам юриста, в случае реорганизации, в частности создание нового юридического лица, слияние, присоединение, разделение или преобразование предыдущие списки бронирования обычно не сохраняются и требуют повторного оформления.

Несмотря на то, что бизнес может фактически продолжать ту же деятельность и даже сохранять статус критически важного, для государственных реестров это уже другой субъект хозяйствования,

– отмечает юрист.

Отметим, что предыдущее бронирование не переносится на правопреемника автоматически, поскольку бронь оформляется по конкретному работодателю, решение о критичности получает конкретное юридическое лицо, а отсрочка военнообязанного юридически связана с действующим статусом именно этого предприятия.

Поэтому в случае реорганизации предприятию обычно приходится проходить процедуру заново. В частности, нужно повторно получать статус критически важного предприятия, подавать новые списки военнообязанных работников для бронирования и ожидать обновления данных в государственных реестрах.

Что делать ранее забронированным работникам в переходный период фирмы?

Основная проблема – это переходный период. Законодательство не предусматривает механизма автоматической непрерывности бронирования между старым и новым юридическим лицом. Соответственно, в определенный момент работник может фактически остаться без действующей отсрочки, даже если предприятие продолжает работать в оборонной или критической сфере,

– предупреждает эксперт.

В то же время Адриана Чвартацкая советует сотрудникам в этот период: