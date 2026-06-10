Про це в коментарі для "РБК-Україна" розповіла юристка АО "Марусяк і Партнери" Адріана Чвартацька.

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Коли відстрочка автоматично "злітає" при змінах в компанії?

Нині закон чітко не визначає, що відбувається із бронюванням у разі реорганізації підприємства, тому на практиці органи влади орієнтуються на юридичний статус компанії, зокрема на код ЄДРПОУ та безперервність існування юридичної особи.

Якщо ж підприємство змінює лише назву або організаційно-правову форму, але не припиняє діяльність і зберігає той самий код ЄДРПОУ, підстав для автоматичного скасування бронювання формально немає.

В такому випадку підприємство залишається тим самим суб'єктом господарювання, а отже рішення про критичність та бронювання працівників мають продовжувати діяти,

– зазначає юристка.

Водночас вона додала, що навіть за відсутності правових підстав для скасування відстрочки бізнес на практиці стикається з технічними збоями.

Після внесення змін до ЄДР все ж можуть виникати проблеми в цифрових системах, зокрема бронювання тимчасово не відображається в Резерв+, дані некоректно показуються в "Оберіг", а під час перевірок у ТЦК можуть виникати додаткові запитання до документів військовозобов'язаних.

Якщо компанія змінила свою назву юристка радить:

повідомити орган, який надавав статус критичності,

оновити дані через застосунок Дія,

перевірити статус бронювання працівників після внесення змін.

Чи діє бронювання в разі створення нової юридичної особи?

За словами юристки, у випадку реорганізації, зокрема створення нової юридичної особи, злиття, приєднання, поділ чи перетворення попередні списки бронювання зазвичай не зберігаються та потребують повторного оформлення.

Незважаючи на те, що бізнес може фактично продовжувати ту саму діяльність і навіть зберігати статус критично важливого, для державних реєстрів це вже інший суб'єкт господарювання,

– зауважує юристка.

Зазначимо, що попереднє бронювання не переноситься на правонаступника автоматично, оскільки броню оформлюється щодо конкретного роботодавця, рішення про критичність отримує конкретна юридична особа, а відстрочка військовозобов'язаного юридично пов'язана з чинним статусом саме цього підприємства.

Тож у разі реорганізації підприємству зазвичай доводиться проходити процедуру заново. Зокрема, потрібно повторно отримувати статус критично важливого підприємства, подавати нові списки військовозобов'язаних працівників для бронювання та очікувати оновлення даних у державних реєстрах.

Що робити раніше заброньованим працівникам у перехідний період фірми?

Основна проблема – це перехідний період. Законодавство не передбачає механізму автоматичної безперервності бронювання між старою та новою юридичною особою. Відповідно, у певний момент працівник може фактично залишитися без чинної відстрочки, навіть якщо підприємство продовжує працювати в оборонній чи критичній сфері,

– попереджає експертка.

Водночас Адріана Чвартацька радить співробітникам у цей період: