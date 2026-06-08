Хто такий військовозобов'язаний в Україні?

Особа, яка перебуває у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, в Україні вважається військовозобов'язаним. Така людина ще не є військовим, але їх ставлять на облік військовозобов'язаних та можуть призвати за наявності законних підстав. Про це в коментарі 24 Каналу розповів адвокат Олег Паньчак.

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Військовий обов'язок під час війни каже, що чоловіки призовного віку мають з'являтися за викликом до ТЦК у місце і строк, що зазначені в повістці. Також вони повинні проходити медичний огляд та підтримувати актуальними свої облікові дані.

Експерт додав, що якщо людина під час війни переїжджає жити в інше місце, вона повинна повідомляти про це й стати там на військовий облік. Обов'язки військовозобов'язаних включають і повідомлення про зміну сімейного стану, стану здоров’я, освіти, місця роботи чи контактних даних.

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Також під час мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ (так званий військовий квиток) і пред’являти його на вимогу уповноваженого представника ТЦК, поліцейського або представника ДПСУ у визначених законом випадках.

Права та обов'язки військовозобов'язаних в Україні визначаються законодавством. В законі є норми, що дозволяють таким громадянам мати соціальні гарантії, можливість отримати відстрочку. Як розповів Олег Паньчак, громадянам, яких взяли на військовий облік, мають роз’яснювати їхні права, обов’язки, правила військового обліку та відповідальність за їх порушення.

Олег Паньчак Адвокат Права військовозобов’язаного включають обізнаність про підставу виклику до ТЦК, отримання належно оформленої повістки, права вимагати пред’явлення службового посвідчення від представників ТЦК під час вручення повістки. Військовозобов'язані можуть подавати документи на відстрочку, проходити медичний огляд для визначення придатності, користуватися правничою допомогою та оскаржувати незаконні рішення, дії чи бездіяльність ТЦК або ВЛК.

Документи для військовозобов'язаних включають військовий квиток. Це основний документ для військовозобов'язаних та резервістів. Тимчасове посвідчення видається в окремих випадках замість військового квитка. Зараз також законну силу має електронний військово-обліковий документ у застосунку Резерв+.

У цих документах містяться основні відомості про особу, тобто її військово-облікова спеціальність, статус військового обліку, результати ВЛК, дані про відстрочку (за наявності) та інша необхідна інформація.

Що означає "не військовозобов'язаний"?

У більшості випадків статус "невійськовозобов'язаний" в Резерв+ означає, що людина не перебуває на військовому обліку. Тобто декого, але не всіх, з військового обліку можуть виключити повністю. Проте, адвокат зазначив, що важливо розрізняти "зняття з військового обліку" і "виключення з військового обліку".

Зняття часто має технічний характер, наприклад у зв’язку зі зміною місця проживання чи постановкою на облік в іншому ТЦК. А виключення – це фактично припинення перебування особи на військовому обліку у випадках, прямо передбачених законом. Відстрочка, інвалідність або бронювання самі по собі не завжди означають автоматичне виключення з військового обліку,

– пояснив Олег Паньчак.

Список громадян, яких можуть виключити з обліку, прописаний у статті 37 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". Це ті, хто не є військовозобов'язаними:

люди, які померли або безвісно відсутніми чи оголошені померлими;

більше не є громадянами України;

визнані непридатними до військової служби;

досягли граничного віку перебування в запасі;

окремі категорії осіб, визначені законом: певні кандидати на контрактну службу, які не були прийняті, або звільнені з військової служби за контрактом у визначених законом випадках.

Важливо! Військовослужбовці не можуть вважатися військовозобов'язаними, бо вони вже залучені до оборони держави. Тоді як люди з таким статусом лише до цього готуються.

Кого можуть призвати?

Окрім придатних чоловіків, віком від 25 до 60 років взяти на військовий облік в Україні та призвати можуть громадян, які проходили військову службу та здобули військово-облікову спеціальність. Військовозобов’язаними можуть бути і жінки медичних чи фармацевтичних спеціальностей, але в Україні зараз немає їхньої примусової мобілізації. Вони можуть приєднатися до війська лише добровільно.

Не можуть мобілізувати тих громадян, які мають законну відстрочку чи бронювання, однак вони все одно вважаються військовозобов'язаними. Звільнення від призову діє тільки у визначений для кожного період.

Хто має право на відстрочку від мобілізації та як вона працює в Україні?

В Україні право на відстрочку від мобілізації мають визначені законом категорії громадян. Серед них – особи з проблемами здоров’ям; багатодітні батьки; ті, хто доглядає за хворими родичами; студенти денної форми навчання; аспіранти, докторанти; окремі працівники критично важливих підприємств.

Оформлення відстрочки передбачає подання заяви та пакета документів, що підтверджують підставу. У деяких випадках дані автоматично підтверджуються через державні реєстри, що дозволяє продовжувати відстрочку без повторного звернення до ТЦК.

Водночас у разі відсутності підтверджених даних або змін у статусі громадянина відстрочка може бути переглянута або скасована. Також важливо, що відстрочка не є повним звільненням від військового обов’язку. Особи з таким статусом зобов’язані оновлювати свої дані та за потреби підтверджувати підстави для її продовження. У разі зміни обставин – наприклад, завершення навчання чи втрати підстав догляду – право на відстрочку припиняється.