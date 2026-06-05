Журналіст, сержант ЗСУ Павло Казарін пояснив 24 Каналу, що ці нововведення дадуть військовим можливість бодай якось планувати майбутнє.

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Що відомо про нові контракти з відстрочкою?

Ми посилаємося зараз не на остаточне рішення, а на попередній "витік" інформації. Умовно кажучи, там пропонують однорічний контракт для тих, хто хоче долучитися до піхотних підрозділів з подальшим звільненням у запас з певною відстрочкою. І дворічні контракти для усіх інших. Теж так само з відстрочкою по закінченню цих контрактів,

– пояснив Казарін.

Зараз, наприклад, в ЗСУ є трирічні контракти для солдатів і сержантів, але вони не супроводжуються відстрочками. Тобто, коли людина звільняється з армії, то ніщо не гарантує, що наступного дня їй не прийде нова повістка. Натомість зараз обіцяють, що буде відстрочка. Проте поки не ясно, як вона буде розраховуватися.

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За словами військового, говорять про базову 6-місячну відстрочку від повторного призову, а додаткова відстрочка розраховується на базі кількості діб, які військовослужбовець провів в зоні бойових дій. У піхоти вона може розраховуватись 1 до 3, у всіх інших 1 до 1, тобто один день на бойових, один день відстрочки.

Але можуть бути різні сценарії. Наприклад, людина підписала контракт, її поранили, і через лікування може не накопичитися достатньої кількості бойових днів, і відстрочки не буде.

"Було б розумно, якби факт поранення чи факт отримання державних нагород теж би впливав на довжину відстрочки від повторного призову, коли закінчиться контракт. Враховуючи, що раніше взагалі жодних відстрочок не було і жодних горизонтів закінчення військової служби не було, то зараз це виглядає більш притомно. Ну, щонайменше, ти можеш якось планувати своє життя", – наголосив Казарін.

Зверніть увагу! В Україні тривають активні дискусії щодо демобілізації військовослужбовців, де ключовим викликом є пошук механізму, який не послабить боєздатності армії. Капітан ЗСУ Данило Яковлев зазначає, що розробити безпечний для Сил оборони план звільнення в запас наразі вкрай складно. Попри очевидне й сильне бажання багатьох захисників повернутися до своїх родин, він наголошує на важливості чесного підходу та закликає утриматися від створення ілюзій і обіцянок.

Що відомо про зміни бронювання працівників?

Нові правила бронювання від Кабміну покладають увесь контроль за підтвердження критичного статусу підприємства та взаємодію з держорганами виключно на роботодавця. Самим працівникам не потрібно самостійно доводити важливість компанії, проте їм рекомендують уточнювати актуальність свого бронювання у відповідних осіб на підприємстві та своєчасно оновлювати власні військово-облікові дані.

До 1 вересня триватиме перехідний період, протягом якого всі чинні бронювання та статуси підприємств залишаються чинними. Головною ж зміною стане запровадження зарплатного цензу для збереження критичного статусу: мінімальний оклад працівників має становити щонайменше 25 941 гривню.