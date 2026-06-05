Журналист, сержант ВСУ Павел Казарин объяснил 24 Каналу, что эти нововведения дадут военным возможность хоть как-то планировать будущее.

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Что известно о новых контрактах с отсрочкой?

Мы ссылаемся сейчас не на окончательное решение, а на предыдущую "утечку" информации. Условно говоря, там предлагают однолетний контракт для тех, кто хочет присоединиться к пехотным подразделениям с последующим увольнением в запас с определенной отсрочкой. И двухлетние контракты для всех остальных. Тоже так же с отсрочкой по окончании этих контрактов,

– объяснил Казарин.

Сейчас, например, в ВСУ есть трехлетние контракты для солдат и сержантов, но они не сопровождаются отсрочками. То есть, когда человек увольняется из армии, то ничто не гарантирует, что на следующий день ему не придет новая повестка. Зато сейчас обещают, что будет отсрочка. Однако пока не ясно, как она будет рассчитываться.

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По словам военного, говорят о базовой 6-месячной отсрочке от повторного призыва, а дополнительная отсрочка рассчитывается на базе количества суток, которые военнослужащий провел в зоне боевых действий. У пехоты она может рассчитываться 1 к 3, у всех остальных 1 к 1, то есть один день на боевых, один день отсрочки.

Но могут быть разные сценарии. Например, человек подписал контракт, его ранили, и из-за лечения может не накопиться достаточного количества боевых дней, и отсрочки не будет.

"Было бы разумно, если бы факт ранения или факт получения государственных наград тоже бы влиял на длину отсрочки от повторного призыва, когда закончится контракт. Учитывая, что раньше вообще никаких отсрочек не было и никаких горизонтов окончания военной службы не было, то сейчас это выглядит более вменяемо. Ну, по меньшей мере, ты можешь как-то планировать свою жизнь", – подчеркнул Казарин.

Обратите внимание! В Украине продолжаются активные дискуссии по демобилизации военнослужащих, где ключевым вызовом является поиск механизма, который не ослабит боеспособности армии. Капитан ВСУ Даниил Яковлев отмечает, что разработать безопасный для Сил обороны план увольнения в запас пока крайне сложно. Несмотря на очевидное и сильное желание многих защитников вернуться в свои семьи, он подчеркивает важность честного подхода и призывает воздержаться от создания иллюзий и обещаний.

Что известно об изменениях бронирования работников?

Новые правила бронирования от Кабмина возлагают весь контроль за подтверждение критического статуса предприятия и взаимодействие с госорганами исключительно на работодателя. Самим работникам не нужно самостоятельно доказывать важность компании, однако им рекомендуют уточнять актуальность своего бронирования у соответствующих лиц на предприятии и своевременно обновлять собственные военно-учетные данные.

До 1 сентября продлится переходный период, в течение которого все действующие бронирования и статусы предприятий остаются в силе. Главным же изменением станет введение зарплатного ценза для сохранения критического статуса: минимальный оклад работников должен составлять не менее 25 941 гривну.