Об этом сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

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Что стоит сделать работнику, а за что отвечает работодатель?

В Минэкономики объяснили, что работники критически важных предприятий, которые имеют бронирование от мобилизации, не должны самостоятельно подтверждать критический статус предприятия. Процедуры по сохранению такого статуса выполняет работодатель или ответственные лица.

В то же время работникам рекомендуют проверять, остается ли в силе их бронирование. За этой информацией следует обратиться к работодателю или ответственному лицу на предприятии и уточнить актуальный статус.

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Также важно следить за актуальностью военно-учетных данных. В случае изменения персональных данных их необходимо своевременно обновить в соответствии с действующими требованиями.

Итак, именно работодатель должен контролировать вопрос бронирования работников и является ответственным за подтверждение критического статуса предприятия и взаимодействует с государственными органами.

Напомним, до 1 сентября действующие бронирования и статус предприятия остаются действительными, поскольку продлится переходный период.

Одно из изменений коснется зарплаты работников. Чтобы предприятие могло иметь статус критически важного и бронировать рабочих, минимальная зарплата должна быть не менее 25 941 гривны. В прифронтовых громадах – от 21 618 гривен.