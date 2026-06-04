Может ли прийти повестка, если есть бронирование и что делать в таком случае, рассказывает 24 Канал.

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Повестка может прийти даже если есть бронь: детали

Напомним, что бронирование является одним из видов отсрочки от призыва по мобилизации. Оно предоставляется отдельным работникам органов государственной власти, предприятий и учреждений и имеет целью обеспечить непрерывную работу критически важных структур в период особого состояния.

Представители ТЦК, согласно действующему законодательству, не имеют право мобилизовать человека, который имеет бронирование от службы в армии. В то же время существуют случаи, когда работники территориальных центров комплектования все равно вручают повестки забронированным гражданам, направляя их на ВВК и распределяя дальше по воинским частям.

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В комментарии для "Факты ICTV" адвокат адвокатского бюро Ивана Хомича Елена Воронкова объяснила, что сам факт бронирования от работы не означает исключения человека с воинского учета или потери им статуса военнообязанного. Соответственно, бронирование является лишь временным ограничителем мобилизационных процессов в отношении конкретного лица.

Правозащитница добавила, что даже забронированные работники могут получать повестки и вызываться в территориальные центры комплектования. Как объясняет адвокат, в таких случаях это не обязательно означает мобилизацию – чаще всего речь идет об уточнении учетных данных, проверку информации или обновление документов.

Еще одним основанием для вызова в ТЦК также может быть направление на военно-врачебную комиссию, в частности в случаях, если лицо ранее имело статус ограниченно годного.

Кроме того, повестка может касаться выполнения других процедур, предусмотренных действующим законодательством. В общем бронирование не освобождает от взаимодействия с системой воинского учета и выполнения соответствующих требований.

Заметим, что согласно законодательству лица с инвалидностью также не подлежат призыву по мобилизации. Это касается всех граждан, которые имеют официально подтвержденный соответствующий статус.

В то же время человек с инвалидностью все же может получить вызов в ТЦК – речь идет об уточнении военно-учетных данных или проверки документов. Впрочем, действительно, этот факт не означает мобилизацию.

Рекомендуем заранее проверять актуальность документов в соответствующих реестрах, чтобы не возникало дополнительных вопросов по военному учету.