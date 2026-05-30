Однако для этого важно правильно оформить документы и обновить учетные данные. Об этом говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Законна ли мобилизация человека с инвалидностью?
В соответствии с законодательством Украины, лица с инвалидностью не подлежат призыву по мобилизации. Это правило распространяется на граждан со всеми группами инвалидности при условии, что их статус официально подтвержден в установленном порядке.
В то же время на практике человек с инвалидностью может получить вызов в ТЦК для уточнения военно-учетных данных или проверки документов. Сам факт этого не означает мобилизацию.
Особое внимание следует уделить актуальности документов. Если сведения об инвалидности не внесены в соответствующие реестры или гражданин не сообщил об изменениях своего статуса, могут возникать дополнительные вопросы по воинскому учету.
Какие права имеют люди с инвалидностью?
Люди с инвалидностью имеют право на освобождение от мобилизации, защиту от принудительного направления на военную службу и сохранение социальных гарантий. Речь идет о пенсионных выплатах, государственной помощи и других видах социальной поддержки.
Если человек с инвалидностью официально трудоустроен, работодатель обязан обеспечить надлежащие и безопасные условия труда. Закон также предусматривает возможность сокращенного рабочего времени, дистанционной работы или других форм адаптации рабочего места в соответствии с состоянием здоровья работника.
Отдельные гарантии имеют и граждане, которые осуществляют постоянный уход за лицом с инвалидностью. При наличии подтверждающих документов они могут получить право на отсрочку от мобилизации.
Какие документы нужно иметь?
Чтобы подтвердить право на освобождение от мобилизации, необходимо подготовить пакет документов:
- справку или выписку об установлении инвалидности;
- медицинские заключения и эпикризы;
- военно-учетный документ;
- заключение военно-врачебной комиссии (при необходимости);
- документы об уходе за лицом с инвалидностью, если речь идет об отсрочке для опекуна.
Специалисты советуют сохранять копии всех документов и проверять, актуальные ли данные внесены в государственные реестры. Это поможет избежать лишних вызовов в ТЦК
Что нужно знать об изменениях в процессе мобилизации?
В приложении Резерв+ расширили возможность оформления онлайн-отсрочки от мобилизации для отдельных категорий граждан. Отныне услуга стала доступной также для научных работников высших учебных заведений и научных учреждений.
Кабмин повысил зарплатный порог для критических предприятий, необходимый для бронирования работников, почти до 26 тысяч гривен. В Минэкономики ожидают, такой шаг принесет дополнительно миллиарды гривен в бюджет.
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект для трансформации системы ТЦК в цифровую модель мобилизации с сервисным форматом. В частности, предусмотрено видеофиксацию действий работников ТЦК, введение электронных повесток и создание единой базы данных для уменьшения человеческого фактора.