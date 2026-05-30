Прежде всего это связано с появлением новых умных дронов в Украине. Они вполне могут переломить ситуацию на поле боя и не только. Специально для 24 Канала эксперты разобрали, что изменилось в украинских атаках, как удалось найти новую болевую точку россиян и к чему в конце концов это приведет.

Как может закончиться активная фаза войны?

В понедельник 25 января президент Украины встретился с депутатами и якобы заявил, что есть большие надежды на то, что горячая фаза войны закончится до ноября этого года. Мол, у украинской стороны есть понимание как достичь соответствующей договоренности с россиянами. Точных деталей не приводили. Бывший работник СБУ Иван Ступак предположил, что основанием для таких заявлений Владимира Зеленского могли стать новые возможности Украины для перерезания сухопутного коридора в Крым.

Дело в том, что за последние месяцы в Украине появились высокотехнологичные дроны с ИИ, которые создали в коллаборации с американской компанией. В апреле удары этими дронами начали наносить по так называемой трассе "Новороссия". Ее маршрут пролегает через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и ведет в Симферополь.

Теперь часть этой трассы – от Мариуполя до Мелитополя – под постоянными ударами наших дронов. Если раньше это были единичные атаки, то сейчас мы вышли на большие масштабы. По отдельным данным, Украина сжигает около сотни единиц техники на этой трассе. Это стратегия подавления сообщения этой дорогой,

– подчеркнул Ступак.

Россияне, в свою очередь, очень хвастались этой трассой. Мол, там, где в Украине ничего не было, они построили автобан. Однако сейчас это обернулось против самих же оккупантов. Они используют эту трассу для перемещения различной техники, топливозаправщиков и тому подобное.

"Украинские дроны, пролетая сотни километров над оккупированными территориями, охотятся на военные цели там. Для этого используют машинное зрение. Потому что операторам на высокой скорости довольно трудно разобраться или военная это цель, или нет – иногда картинка является некачественной. А дрон автоматически распознает, какая это машина по разным признакам", – объяснил экс-сотрудник СБУ.

По отдельным подсчетам, примерно 150 тысяч российских военных, которые расположены на оккупированных территориях, уже начинают чувствовать последствия таких действий со стороны Украины. Это проявляется из-за недостаточного количества топлива, продовольствия, боекомплекта и тому подобное. Это, свою очередь, заставляет их проводить меньше наступательных действий. Еще через месяц – два украинские военные планируют существенно отрезать логистику врага.

Поэтому россияне, вероятно, могут значительно уменьшить интенсивность наступления уже в Донецкой области.

Вероятно, поэтому президент возлагает огромные надежды на то, что до ноября 2026 года активная фаза должна в значительной степени уменьшиться. И, возможно, война будет двигаться к окончанию,

– добавил Ступак.

К слову, представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук также подтвердил, что постоянные удары по логистике неизбежно повлияют на состояние фронта. По его словам, за две недели враг почувствует настоящий голод в обеспечении, если удастся парализовать логистику хотя бы на уровне 70%.

Лето для россиян будет "адски горячим"

То, что поражения украинскими дронами стали огромной проблемой для россиян, подтверждают и сами россияне. Количество подобных поражений возросло в разы, и, как говорит советник министра обороны Украины Сергей “Флеш” Бескрестнов, дальше их будет становиться только больше.

Мы будем наращивать "логистический локдаун" для России. То есть мы полностью попытаемся разрушить их логистику, а без нее – ни одна армия не сможет воевать,

– отметил Сергей "Флеш".

В Украине сейчас достаточно производителей, которые создают дальнобойные дроны на 1 – 2 тысячи километров и более. Однако не менее важны middle strike-дроны с дальностью поражения от 100 до 300 километров. Ведь именно на таком расстоянии располагают склады со всем важным для врага – амуниция, оружие, еда, техника и тому подобное.

"Мы знаем, как искать эти склады. Также мы будем атаковать логистические пути, которыми все оружие доставляют на фронт. Это будет очень тяжелое лето для врага. У нас есть потенциал, достаточно дронов, в частности зарубежных", – подчеркнул "Флеш".

В Украине также уже сформирован бюджет для финансирования закупок middle strike-дронов. То есть удары по российской логистике будут только расти.

Почему важно отрезать сухопутный коридор в Крым?

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан заметил, что Крым и вообще можно освободить исключительно благодаря авиационной компоненте – дальнобойных средствах поражения. Говорится об авиатехнике, ракеты, дроны и тому подобное.

Мы можем выбить россиян и создать так называемую кил-зону. "На крыле" мы также можем перерезать сухопутный коридор и россияне просто будут бояться там появляться. А дальше мы начнем работать с самим Крымом. Точнее, мы уже начали. На западе Крыма у россиян уже есть большие проблемы. Саки, Бельбек, Кача – там активно уничтожают российское ПВО,

– отметил Свитан.

Всего на временно оккупированном полуострове еще каждую ночь раздаются взрывы. Под прицелом Сил обороны чаще всего нефтяная инфраструктура, средства противовоздушной обороны и другие военные объекты.

"Такой подход является самым оптимальным вариантом в нашем случае. У нас недостаточное количество личного состава для наземных операций. К тому же любая подобная операция влечет за собой огромные потери, а нам нужно их минимизировать. Так что мы должны работать от обороны – уничтожить наступательные силы врага, а затем выбить их дальними средствами поражения с тех территорий, где это возможно – сухопутный коридор и Крым", – объяснил полковник запаса.

Сложнее это будет сделать в направлении Донбасса, ведь за ним еще 5 тысяч километров российской территории. Там может происходить постоянное тыловое насыщение российских войск. А вот в условном Бердянске за россиянами – море. Им некуда оттуда бежать.

Эту "кишку" можно перерезать и мы уже начали это делать. Сейчас в том темпе, который можем себе позволить. Освобождение Крыма – это освобождение его от присутствия там российских объектов и военных. Некоторые российские части уже потихоньку "сворачиваются". Например, береговые ракетные комплексы "Бастион" перебросили в Курскую и Брянскую области,

– отметил Свитан.

Полковник запаса добавил, что этот процесс в целом не является быстрым и может длиться до трех лет. Однако уже через некоторое время такой активной работы российская экономика может просто развалиться, и это будет лучшим моментом для интенсификации действий со стороны Украины.

Какие еще проблемы сейчас есть у россиян?

Российская армия начала испытывать серьезные потери в личном составе. Украина начала все интенсивнее уничтожать врага, однако пополнять эти потери в полной мере в России уже не могут. Из-за недостатка в живой силе российские власти могут пойти на крайне непопулярный шаг – объявление всеобщей мобилизации. Однако, по выводам аналитиков ISW, и это может не помочь России.

Дело в том, что новая волна мобилизации может стать еще более неэффективной, чем в 2022 году. Тогда, в результате этого решения, в России началась большая волна эмиграции. Сейчас мобилизация может вызвать еще худшие последствия. К тому же большее количество военных может не помочь России, ведь из-за украинских ударов по логистике, значительно усложнилось перемещение войск на фронте и их укомплектация.

Также стоит добавить, что Украина активно работает и в глубоком тылу врага. 29 мая, впервые за все время войны, тревогу из-за беспилотной опасности объявили на территории всего Урала. Также впервые, но, возможно, не в последний раз, тревога звучала и в Ямало-Ненецком автономном округе. Это в 2000 километрах от границы с Украиной. Опасно становится не только в приграничных российских областях, но и там, где, казалось бы, не может быть никаких угроз.