Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны.
Как военные ГУР блокируют сухопутный коридор?
В ГУР заявили, что участки трассы между временно оккупированными Бердянском, Мелитополем и Джанкоем находятся под огневым контролем операторов украинской военной разведки.
Военные также обнародовали видео боевой работы: на кадрах можно увидеть, как горят пораженные российские топливозаправщики, грузовики и трал.
Как украинские военные блокируют вражескую логистику: смотрите видео
По словам ГУР, часть барражирующих боеприпасов и разведывательных крыльев Shark-M, которые используются в системном процессе разрушения вражеской логистики на Запорожском направлении, предоставили экипажам Департамента активных действий ГУР в рамках проекта Благотворительного фонда Сергея Притулы "Челюсти".
Напомним, бойцы ГУР продолжают наносить потери врагу. В частности, в апреле 2026 года спецподразделение "Призраки" нанес серии ударов по военной инфраструктуре оккупантов во временно оккупированном Крыму.
Военным удалось атаковать пункт коммуникации и питания ретранслятора дронов "Герань" и "Гербера", радиолокационные станции "Подлет-К1", "Балтика-Б" и МР-231-3 "Вайгач". Также они поразили посты радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки и системы наблюдения Черноморского флота России.
В ночь на 28 мая Силы обороны нанесли удар по российской РЛС "СТ-68". Станция обнаружения воздушных целей располагалась в Феодосии, что в оккупированном Крыму. Также защитники атаковали вражеские пункты управления беспилотниками в районах Калинового и Новогродовки в Донецкой области.
Кроме этого, под удары попали склады материально-технических средств и склад боеприпасов противника. Поражения зафиксировали возле Мариуполя, Новоселовки Второй и Бугаса, а также в районе Грабового в Донецкой области.
Тем временем украинские операторы беспилотных систем нанесли удар по по пункту временной дислокации 9-й отдельной мотострелковой бригады России, которая входит в состав 51-й армии. Поражение зафиксировано в районе села Безымянное на временно оккупированной территории Донецкой области.