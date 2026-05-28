Об этом 28 мая в соцсети X сообщили бойцы 413 полк СБС "Рейд".

Смотрите также НПЗ в Туапсе снова в огне: Силы обороны били по важным объектам врага в России и на ВОТ

Какие детали успешной работы СБС?

Операторы 413-го полка Сил беспилотных систем "Рейд" совместно с бойцами 1-го отдельного центра СБС нанесли удар по пункту временной дислокации 9-й отдельной мотострелковой бригады России, которая входит в состав 51-й армии.

Поражение зафиксировано в районе села Безымянное на временно оккупированной территории Донецкой области. Населенный пункт находится под контролем российских войск с 2014 года.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Бойцы отметили, что оккупационные войска намеренно обустроили свою базу на территории бывшего детского лагеря "Звездочка" на побережье Азовского моря. Россияне осознанно используют гражданскую инфраструктуру для маскировки военного объекта.

В СБС напомнили, что в мае операторы БпЛА уже наносили успешную атаку по командному пункту 9-й ОМСБр во временно оккупированном Покровске. Тогда как в апреле "Рейд" поразил пункт временной дислокации 36-й отдельной мотострелковой бригады, которая является "ядром" 29-й общевойсковой армии России.

Системное поражение баз, пунктов управления и мест сосредоточения противника ослабляет его возможности планировать и осуществлять наступательные действия,

– говорится в сообщении военных.

СБС атаковали базу российских военных: смотрите видео

"Рейд" поразил вражескую базу на побережье Азова



Операторы 413 полка СБС "Рейд" совместно с собратьями из 1 отдельного центра СБС поразили пункт временной дислокации 9 отдельной мотострелковой бригады (омсбр), входящей в состав 51 армии РФ.



Поражение осуществлено на территории села.. pic.twitter.com/ddNqy6SFu4 - РЕЙД | 413 полк СБС (@413_raid) 28 мая, 2026

Какие объекты России недавно атаковали оборонцы?

Ночью 27 мая в российском Туапсе было шумно – там горел нефтеперерабатывающий завод "Туапсинский". Заметим, что это предприятие является одним из крупнейших в южной части России и производит около 12 миллионов тонн нефти в год.

Ракеты Storm Shadow попали по программно-аппаратным комплексам средств автоматизации разведки Военно-воздушных сил России вблизи Воронежа, Таганрога и Севастополя.

На ВОТ защитники атаковали вражеские командные пункты, склад материально-технического обеспечения, радиолокационную станцию "Небо-СВ" и командно-штабную машину из состава "Бук-М2" оккупантов.