Про це 28 травня у соцмережі X повідомили бійці 413 полк СБС "Рейд".

Які деталі успішної роботи СБС?

Оператори 413-го полку Сил безпілотних систем "Рейд" спільно із бійцями 1-го окремого центру СБС завдали удару по пункту тимчасової дислокації 9-ї окремої мотострілецької бригади Росії, яка входить до складу 51-ї армії.

Ураження зафіксовано в районі села Безіменне на тимчасово окупованій території Донецької області. Населений пункт перебуває під контролем російських військ із 2014 року.

Бійці наголосили, що окупаційні війська навмисно облаштували свою базу на території колишнього дитячого табору "Зіронька" на узбережжі Азовського моря. Росіяни усвідомлено використовують цивільну інфраструктуру для маскування військового об'єкта.

У СБС нагадали, що у травні оператори БпЛА вже завдавали успішної атаки по командному пункту 9-ї ОМСБр у тимчасово окупованому Покровську. Тоді як у квітні "Рейд" уразив пункт тимчасової дислокації 36-ї окремої мотострілецької бригади, яка є "ядром" 29-ї загальновійськової армії Росії.

Системне ураження баз, пунктів управління та місць зосередження противника послаблює його можливості планувати та здійснювати наступальні дії,

– йдеться у повідомленні військових.

СБС атакували базу російських військових: дивіться відео

— РЕЙД | 413 полк СБС (@413_raid) May 28, 2026

Які об'єкти Росії нещодавно атакували оборонці?

Вночі 27 травня у російському Туапсе було гучно – там палав нафтопереробний завод "Туапсинський". Зауважимо, що це підприємство є одним із найбільших у південній частині Росії та виробляє близько 12 мільйонів тонн нафти на рік.

Ракети Storm Shadow поцілили по програмно-апаратних комплексах засобів автоматизації розвідки Військово-повітряних сил Росії поблизу Воронежа, Таганрога та Севастополя.

На ТОТ оборонці атакували ворожі командні пункти, склад матеріально-технічного забезпечення, радіолокаційну станцію "Небо-СВ" та командно-штабну машину зі складу "Бук-М2" окупантів.