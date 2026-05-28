Подробнее о пораженных объектах и последствиях сообщил Генштаб ВСУ.

Какие потери России после ударов?

По данным Генштаба, в ночь на 27 мая Силы обороны в очередной раз ударили по нефтеперерабатывающему заводу "Туапсинский", что в Краснодарском крае России.

Зафиксирован пожар и задымление на территории предприятия. Масштабы нанесенного ущерба уточняются,

– заявили в Генштабе.

НПЗ в Туапсе является одним из крупнейших в южной части России. Он перерабатывает около 12 миллионов тонн нефти в год. Предприятие обеспечивает топливом, в том числе и российскую армию.

Отдельно подразделения Воздушных сил ВСУ нанесли удары ракетами Storm Shadow по программно-аппаратным комплексам средств автоматизации разведки Военно-воздушных сил России. Цели были поражены вблизи российских Воронежа и Таганрога, а также в районе оккупированного Севастополя.

На ВОТ Луганщины под прицелом были вражеские командные пункты в районах Цветных Песков и Сорокино. Также был поражен склад материально-технического обеспечения, радиолокационную станцию "Небо-СВ" и командно-штабную машину из состава "Бук-М2" оккупантов вблизи Каменки и Кадиевки.

А в районе Азовского в Запорожье удар пришелся по российскому производству БпЛА.

Недавние удары по вражеским объектам

Ранее сообщалось, что от ударов по российскому Воронежу пострадала авиабаза "Балтимор". Повреждено могло быть технически-эксплуатационную часть и стоянку авиационной техники. Кроме того, там оккупанты держат истребители Су-34 47-го авиаполка, которые используются для ударов КАБами.

До этого Генштаб подтвердил, что в результате удара по Сызранскому НПЗ 21 мая его работа была остановлена.