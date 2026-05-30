Куда доставляют людей, которых задержали на улице во время мобилизации?

Сейчас процесс мобилизации стал более цифровизированным, но ТЦК также выполняет много задач, в частности по оповещению людей. Сейчас эти меры не усилены, ведь по словам служащих, граждан мобилизуют в соответствии с планами и законодательством. Об этом в интервью Общественному рассказал офицер Винницкого областного ТЦК и СП Максим Лещук.

Если оказывается, что человек нарушил мобилизационное законодательство, то сопровождение такого гражданина в ТЦК осуществляет полиция. Там на нарушителя могут составить административный протокол с требованием оплатить штраф. Далее человека уже направляют на прохождение военно-врачебной комиссии. Однако не определено, или обследование гражданин должен пройти за два часа, или за несколько дней.

Максим Лещук уточнил, что ТЦК действительно иногда удерживают людей в помещениях центра или на пунктах предварительного сбора. Такое временное ограничение свободы применяется на время прохождения ВВК. При этом, говорит подполковник, такие на таких пунктах для людей обязательно есть еда и одежда.

Но без возникновения конфликтов оповещения не обходится. Поэтому работники полиции помогают ТЦК общаться с людьми и проверять их документы. Именно на них возложена обязанность проводить административное задержание, если для этого есть законные потребности.

Кроме того, ТЦК сотрудничает с органами местного самоуправления. Такая работа разрешена законом, определяющим обязанность общин вести воинский учет. В ТЦК данные граждан передают в рамках отчетности. При этом старосты, сельские или городские советы не передают конкретную информацию о том, где живет или находится военнообязанный.

Что стоит знать о решении споров с ТЦК?

Ранее юристы объясняли, что решение о мобилизации можно обжаловать, если есть нарушение процедуры или основания для отсрочки. Для этого нужно подать заявление в ТЦК или обратиться в суд, добавив документы, подтверждающие право на отсрочку.

Кроме того, человек сразу может проверить информацию о том, находится ли он в розыске ТЦК. Это можно сделать через официальные электронные сервисы и реестры, в частности в приложении Дия. Розыск обычно связан с неявкой по повестке или нарушением правил воинского учета. В случае выявления статуса рекомендуется уточнить основания и обратиться в ТЦК для уплаты штрафа.