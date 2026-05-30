Куди доставляють людей, яких затримали на вулиці під час мобілізації?

Зараз процес мобілізації став більш цифровізованим, але ТЦК також виконує багато завдань, зокрема з оповіщення людей. Зараз ці заходи не посилені, адже за словами службовців, громадян мобілізують відповідно до планів та законодавства. Про це в інтерв'ю Суспільному розповів офіцер Вінницького обласного ТЦК та СП Максим Лещук.

Якщо виявляється, що людина порушила мобілізаційне законодавство, то супровід такого громадянина до ТЦК здійснює поліція. Там на порушника можуть скласти адміністративний протокол з вимогою сплатити штраф. Далі людину вже направляють на проходження військово-лікарської комісії. Проте не визначено, чи обстеження громадянин має пройти за дві години, чи за кілька днів.

Максим Лещук уточнив, що ТЦК дійсно іноді утримують людей у приміщеннях центру або на пунктах попереднього збору. Таке тимчасове обмеження волі застосовується на час проходження ВЛК. При цьому, говорить підполковник, такі на таких пунктах для людей обов'язково є їжа та одяг.

Але без виникнення конфліктів оповіщення не обходиться. Тому працівники поліції допомагають ТЦК спілкуватися з людьми й перевіряти їхні документи. Саме на них покладено обов'язок проводити адміністративне затримання, якщо для цього є законні потреби.

Крім того, ТЦК співпрацює з органами місцевого самоврядування. Така робота дозволена законом, що визначає обов'язок громад вести військовий облік. До ТЦК дані громадян передають в межах звітності. При цьому старости, сільські чи міські ради не передають конкретну інформацію про те, де живе чи перебуває військовозобов'язаний.

Що варто знати про вирішення спорів з ТЦК?

Раніше юристи пояснювали, що рішення про мобілізацію можна оскаржити, якщо є порушення процедури або підстави для відстрочки. Для цього потрібно подати заяву до ТЦК або звернутися до суду, додавши документи, що підтверджують право на відстрочку.

Крім того, людина одразу може перевірити інформацію про те, чи перебуває вона в розшуку ТЦК. Це можна зробити через офіційні електронні сервіси та реєстри, зокрема в застосунку Дія. Розшук зазвичай пов’язаний із неявкою за повісткою або порушенням правил військового обліку. У разі виявлення статусу рекомендується уточнити підстави та звернутися до ТЦК для сплати штрафу.