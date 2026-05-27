Як перевірити, чи перебуває військовозобов'язаний у розшуку?

Військовозобов'язаний повинен розуміти, чи є він в розшуку, аби не потрапити до ТЦК несподівано. Для цього існує кілька способів. Про це розповіли фахівці на порталі "Юристи.UA".

Крім того, за порушення правил військового обліку людині можуть заблокувати банківський рахунок. Це можливо, якщо керівник ТЦК матиме на меті притягнути її до адміністративної відповідальності, а сам обвинувачуваний проігнорує штраф.

Проте найбільший ризик для військовозобов'язаного, який перебуває в розшуку є затримання під час заходів з оповіщення. ТЦК швидко визначають, чи оновила людина дані й чи стоїть вона на військовому обліку. Тому юристи радять одразу дізнатися, чи дійсно її було оголошено в розшук.

Важливо! ТЦК спочатку повідомляють про потребу оновити дані військовозобов'язаного, потім виносять штраф за порушення правил обліку, а потім лише подають у розшук. Саме в такій послідовності працюють більшість територіальних центрів.

Перевірити себе в розшуку ТЦК можна за допомогою Дії. За словами адвоката Юрія Айвазяна, навіть без встановлення додатка Резерв+ у Дії можна згенерувати електронний військово-обліковий документ і з нього дізнатися всю необхідну інформацію про постановку на облік і можливе перебування в розшуку.

Адвокати радять всім військовозобов'язаним періодично перевіряти актуальність даних у Резерв+ чи через сформований документ у Дії.

До слова, розшук ТЦК може тривати лише рік. Надалі винесена постанова вважається недійсною. Але за цей час громадянин може самостійно знятися з розшуку.

Для цього потрібно або сплатити штраф, або оскаржувати постанову через суд. Якщо людина обирає все ж не сперечатися й добровільно платить штраф, то він складатиме всього 50% від суми.

Нагадаємо! За порушення правил військового обліку в Україні передбачена адміністративна відповідальність у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.

Де ТЦК можуть проводити розшук військовозобов'язаних?

Варто розуміти, що "розшук ТЦК" загалом не встановлена законна норма, а лише спосіб ТЦК притягнути громадянина до відповідальності за неявку за повісткою або неоновлення даних.

Групи оповіщення можуть працювати й проводити розшук за місцем проживання військовозобов'язаного, на роботі, в громадських місцях, на блокпостах чи у пунктах перетину державного кордону.

Навіть якщо людина має право на відстрочку, то її можна затримати. ТЦК перевіряють саме оформлене звільнення від мобілізації. Якщо відстрочка не була належним чином затверджена, то лише право на її отримання звільняє від відповідальності за порушення правил військового обліку.