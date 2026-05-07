Чи може не бути штрафу при наявності повідомлення про розшук?

Якщо людина порушила мобілізаційне законодавство за статтями 210 і 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, то на час дії особливого періоду провадження проти неї можна відкрити лише у визначений час. Про це в коментарі 24 Каналу розповів адвокат Олег Паньчак. Експерт уточнив, що стягнення може бути накладене протягом трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з дня його вчинення.

Якщо ж строки минули, то штраф людина не може отримати, а старе провадження має бути закрите. Це передбачено статтями 38 та 247 КУпАП.

Тому, якщо при наявності статусу "в розшуку" людина переживає, що на ній "висить штраф", то адвокат не радить одразу шукати способи, щоб його сплатити.

Олег Паньчак Адвокат Спочатку потрібно з’ясувати, чи існує взагалі належна постанова ТЦК про притягнення до відповідальності, коли саме було нібито виявлено порушення, чи складався протокол, чи вручалась повістка, чи є докази належного повідомлення особи.

Як перевірити, чому з'явився "розшук"?

Олег Паньчак розповів про алгоритм дій, аби з'ясувати всі підстави та внести зміни.

За його словами, людині варто подати до відповідного ТЦК письмове звернення про надання копій матеріалів, на підставі яких внесено відомості про "розшук". Це можливо зробити через адвокатський запит. Також на відомство подають заяву про закриття провадження у зв’язку із закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності. Людина також має право просити ТЦК про внесення змін до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, або ж про зняття відповідної позначки.

Експерт додав, що в Реєстрі можуть відображатися відомості про притягнення до адміністративної відповідальності через порушення правил військового обліку, але такі відомості повинні містити правову підставу: дату, номер і зміст протоколу та/або постанови.

Якщо ТЦК відмовляє, не відповідає або продовжує утримувати особу в "розшуку" без належних документів, тоді це вже підстава для звернення до адміністративного суду з вимогами визнати такі дії протиправними та зобов’язати ТЦК внести відповідні зміни до Реєстру,

– сказав Олег Паньчак.

Що варто пам'ятати?

Як зауважив адвокат, люди, які мають право на відстрочку, паралельно повинні не лише знімати “розшук”, а й належно оформлювати саму відстрочку. Така особа має подавати відповідну заяву й документи, які підтверджують підставу на звільнення від мобілізації, і таким чином вимагати офіційного рішення.

Важливо! Наявність запису в Резерв+ не скасовує права людини на відстрочку, якщо така підстава передбачена законом.

Водночас за іншою стратегією діють ті, хто не має підстав для відстрочки. У такому випадку Олег Паньчак радить оскаржувати незаконність "розшуку", заявляти про порушення процедури, відсутність доказів вручення повістки або пропуск строків притягнення до відповідальності.

Але потрібно розуміти, що зняття незаконної позначки не звільняє людину від загального обов’язку перебувати на військовому обліку, оновлювати дані та реагувати на належним чином оформлені виклики ТЦК,

– зазначив фахівець.

Що відомо про законність "розшуку" і штрафів ТЦК?

У судах дедалі частіше визнають, що так званий "розшук ТЦК" не має прямого визначення в законодавстві. Експерти уточнюють, що територіальні центри не мають повноважень самостійно оголошувати військовозобов’язаних у розшук, хоча поліція може доставляти людей до ТЦК за порушення правил військового обліку.

Але при цьому військовозобов’язані можуть отримати штраф, якщо порушують правила військового обліку чи не оновлюють дані. Сума покарання під час воєнного стану може становити від 17 000 до 25 500 гривень. Центри комплектування можуть також перевіряти інформацію через державні реєстри та швидко виявляти невідповідність адрес.