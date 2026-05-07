Может ли не быть штрафа при наличии уведомления о розыске?

Если человек нарушил мобилизационное законодательство по статьям 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, то на время действия особого периода производства против него можно открыть только в определенное время. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал адвокат Олег Паньчак. Эксперт уточнил, что взыскание может быть наложено в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее одного года со дня его совершения.

Если же сроки прошли, то штраф человек не может получить, а старое производство должно быть закрыто. Это предусмотрено статьями 38 и 247 КУоАП.

Поэтому, если при наличии статуса "в розыске" человек переживает, что на нем "висит штраф", то адвокат не советует сразу искать способы, чтобы его оплатить.

Олег Паньчак Адвокат Сначала нужно выяснить, существует ли вообще надлежащее постановление ТЦК о привлечении к ответственности, когда именно было якобы выявлено нарушение, составлялся ли протокол, вручалась ли повестка, есть ли доказательства надлежащего уведомления лица.

Как проверить, почему появился "розыск"?

Олег Паньчак рассказал об алгоритме действий, чтобы выяснить все основания и внести изменения.

По его словам, человеку следует подать в соответствующий ТЦК письменное обращение о предоставлении копий материалов, на основании которых внесены сведения о "розыске". Это возможно сделать через адвокатский запрос. Также на ведомство подают заявление о закрытии производства в связи с истечением сроков привлечения к административной ответственности. Человек также имеет право просить ТЦК о внесении изменений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, или же о снятии соответствующей отметки.

Эксперт добавил, что в Реестре могут отображаться сведения о привлечении к административной ответственности за нарушение правил воинского учета, но такие сведения должны содержать правовое основание: дату, номер и содержание протокола и/или постановления.

Если ТЦК отказывает, не отвечает или продолжает удерживать лицо в "розыске" без надлежащих документов, тогда это уже основание для обращения в административный суд с требованиями признать такие действия противоправными и обязать ТЦК внести соответствующие изменения в Реестр,

– сказал Олег Паньчак.

Что стоит помнить?

Как отметил адвокат, люди, которые имеют право на отсрочку, параллельно должны не только снимать “розыск”, но и должным образом оформлять саму отсрочку. Такое лицо должно подавать соответствующее заявление и документы, подтверждающие основание на освобождение от мобилизации, и таким образом требовать официального решения.

Важно! Наличие записи в Резерв+ не отменяет права человека на отсрочку, если такое основание предусмотрено законом.

В то же время по другой стратегии действуют те, кто не имеет оснований для отсрочки. В таком случае Олег Паньчак советует оспаривать незаконность "розыска", заявлять о нарушении процедуры, отсутствие доказательств вручения повестки или пропуск сроков привлечения к ответственности.

Но нужно понимать, что снятие незаконной отметки не освобождает человека от общей обязанности находиться на воинском учете, обновлять данные и реагировать на надлежащим образом оформленные вызовы ТЦК,

– отметил специалист.

Что известно о законности "розыска" и штрафов ТЦК?

В судах все чаще признают, что так называемый "розыск ТЦК" не имеет прямого определения в законодательстве. Эксперты уточняют, что территориальные центры не имеют полномочий самостоятельно объявлять военнообязанных в розыск, хотя полиция может доставлять людей в ТЦК за нарушение правил воинского учета.

Но при этом военнообязанные могут получить штраф, если нарушают правила воинского учета или не обновляют данные. Сумма наказания во время военного положения может составлять от 17 000 до 25 500 гривен. Центры комплектования могут также проверять информацию через государственные реестры и быстро выявлять несоответствие адресов.