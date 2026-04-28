В комментарии для РБК-Украина военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Диана Терновая объяснила, за что ТЦК и СП могут наложить штраф и от чего зависит его сумма.

При каких условиях могут наказать при изменении места регистрации?

Важно различать фактическое проживание и официальную регистрацию. Если человек лишь временно сменил место жительства – это одна ситуация.

Но если изменен именно зарегистрированный адрес (через паспорт или приложение Дія), тогда необходимо обязательно в течение недели стать на учет в новом ТЦК и согласовать данные. Невыполнение этой обязанности может стать основанием для штрафа.

Как определяют сумму штрафа?

Сама сумма штрафа не является фиксированной. За нарушение правил воинского учета во время военного положения она колеблется от 17 000 до 25 500 гривен.

При этом максимальное наказание применяют не всегда – ТЦК имеет право определять размер санкции в зависимости от конкретных обстоятельств.

В частности, учитывается, ли это первое нарушение, а также были ли признаки умышленного сокрытия места пребывания.

Юрист также объяснила, что благодаря доступу к государственным реестрам территориальные центры могут быстро выявлять несоответствие данных об адресе, что значительно облегчает привлечение к ответственности.

К слову, во время военного положения банковские счета могут быть ограничены, но сначала должно быть наложено административное взыскание. Если штраф за неявку в ТЦК военнообязанный не оплатит, запускается процедура блокировки счетов – по аналогии с долгами за алименты или коммунальные услуги.

Что может измениться в системе мобилизации?

В Верховной Раде Украины продолжаются дискуссии по обновлению правил мобилизации. Среди возможных изменений – подготовка законодательных инициатив, которые должны четко урегулировать и частично ограничить полномочия представителей ТЦК и правоохранителей при проверке документов граждан.

Параллельно в медиа писали и о другом подходе. Речь идет о расширении возможностей Национальной полиции Украины в работе с лицами, которые находятся в розыске через реестр "Оберег". Так, полицейские могут получить право не только устанавливать таких людей, но и инициировать производство и доставлять их в ТЦК.

Отметим, что Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект о продлении военного положения, что предусматривает и продолжение мобилизации. Соответствующее голосование планируется на 28 или 29 апреля после обсуждения в профильном Комитете.