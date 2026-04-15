Об этом говорится на сайте Министерства обороны Украины.

Могут ли блокировать счета за неявку в ТЦК?

В случае неявки по вызову в территориальный центр комплектования могут заблокировать банковские счета нарушителя. Впрочем, только во время исполнения постановления о привлечении лица к административной ответственности.



Могут ли блокировать банковские счета

Как это работает?

Банковские счета нарушителя могут заблокировать только в случае неуплаты штрафа за неявку в ТЦК. Военкоматы не имеют соответствующих прав, чтобы самостоятельно обращаться в банки с требованием ограничить доступ к средствам.

Этот механизм запускается только после наложения административного взыскания.

В случае нарушения воинского учета ТЦК сначала накладывает штраф в размере от 17 до 25,5 тысяч гривен и предоставляет 15 дней для его уплаты. Если же штраф не уплачен, дело передают в исполнительную службу, которая запускает процедуру принудительного взыскания.

К слову, этот механизм действует аналогично случаям с неуплатой алиментов, коммунальных счетов или штрафов за нарушение правил дорожного движения.

В каких случаях можно не явиться в ТЦК?