Про це йдеться на сайті Міністерства оборони України.

Чи можуть блокувати рахунки за неявку до ТЦК?

У разі неявки за викликом до територіального центру комплектування можуть заблокувати банківські рахунки порушника. Втім, лише під час виконання постанови про притягнення особи до адміністративної відповідальності.



Чи можуть блокувати банківські рахунки

Як це працює?

Банківські рахунки порушника можуть заблокувати лише у разі несплати штрафу за неявку до ТЦК. Військкомати не мають відповідних прав, аби самостійно звертатись до банків із вимогою обмежити доступ до коштів.

Цей механізм запускається лише після накладення адміністративного стягнення.

У разі порушення військового обліку ТЦК спершу накладає штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень й надає 15 днів для його сплати. Якщо ж штраф не сплачено, справу передають до виконавчої служби, яка запускає процедуру примусового стягнення.

До слова, цей механізм діє аналогічно до випадків із несплатою аліментів, комунальних рахунків або штрафів за порушення правил дорожнього руху.

У яких випадках можна не з'явитись до ТЦК?