За ігнорування виклику без належних підстав передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність. Про це повідомляє Міністерство міноборони.

Коли можна законно не зʼявлятися у ТЦК?

В Україні діє визначений перелік поважних причин, які дають право військовозобов’язаним не з’явитися до територіального центру комплектування після отримання повістки. Йдеться виключно про обставини, які об’єктивно унеможливлюють прибуття у зазначений термін.

Якими можуть бути поважні причини:

перешкода стихійного характеру;

хвороба;

воєнні дії там, де розташований ТЦК;

смерть близького родича.

Водночас навіть за наявності поважної причини громадянин не звільняється від обов’язку зв’язатися з територіальним центром комплектування. Це потрібно зробити не пізніше ніж протягом трьох днів з моменту, коли особа не змогла з’явитися за викликом.

Після усунення причин, які завадили прибуттю, військовозобов’язаний зобов’язаний з’явитися до ТЦК упродовж семи днів. Таким чином, відтермінування не означає повного ігнорування виклику, а лише дає можливість перенести дату явки.

У Міністерстві оборони наголошують, що сам факт наявності поважної причини не означає автоматичного звільнення від обов’язків військового обліку. Якщо особа не повідомить ТЦК або не прибуде у встановлений строк без вагомих підстав, це вважатиметься порушенням законодавства.

За такі дії передбачена відповідальність. Залежно від обставин це може бути адміністративне покарання у вигляді штрафу або навіть кримінальна відповідальність у разі систематичного ухилення.

Окремо підкреслюється, що навіть наявність бронювання чи відстрочки від мобілізації не означає, що громадянина не можуть викликати до ТЦК. У таких випадках йдеться про уточнення даних або виконання інших процедур військового обліку.

