Ситуацію прокоментував очільник Міноборони Михайло Федоров під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Суспільне.
Як Федоров пояснив військовий облік для жінок?
Міністр оборони зазначив, що в системі стався збій. "Це була технічна проблема на боці Харківського ТЦК".
За його словами, усіх жінок, які помилково опинилися на військовому обліку, зняли з розшуку ТЦК й анулювали всі штрафи. Михайло Федоров також уточнив, що наразі проводяться заходи, щоб уникнути подібних ситуацій.
Я поставив задачу зробити всі технічні запобіжники для того, щоб подібних історій більше не було, і не було людського фактора, від якого можуть з'являтися взагалі такі ситуації на боці будь-якого ТЦК,
– сказав глава відомства.
До слова, раніше стосовно цього висловлювалися також у Сухопутних військах ЗСУ. Там наголосили, що такі заяви є безпідставними, маніпулятивними та можуть використовуватися ворогом для інформаційного впливу. У війську підкреслили: жодних змін у законодавстві з цього приводу немає, і відповідні механізми навіть не розробляються.
При цьому снайпер Микола "Раптор" у подкасті "Воїн волі" для 24 Каналу звернув увагу на проблеми з доукомплектуванням армії. За його словами, залучення нових військових ускладнюється низькою мотивацією серед населення та резонансними ситуаціями довкола ТЦК.
Він зазначив, що у війні зрештою доведеться брати участь усім, хто фізично на це здатний.
Яка ситуація з мобілізацією в Україні?
Керівник ОП Кирило Буданов розкритикував військовозобов'язаних, які уникають служби. Він підкреслив, що це створює серйозні труднощі для мобілізації, та застеріг про моральні наслідки такого вибору.
При цьому критичною проблемою нині залишається також СЗЧ. У Раді наразі немає узгодженої позиції щодо посилення відповідальності за порушення військового обліку та самовільне залишення частини.
Народна депутатка Соломія Бобровська зазначила, що проблему слід вирішувати комплексно, враховуючи причини таких порушень, а не обмежуватися лише посиленням покарань.