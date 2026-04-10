Головний сержант роти снайперів спеціального призначення Микола "Раптор" озвучив 24 Каналу думку, що жінки не повинні були йти у військо. Особливо коли їхній чоловік уже воює.

"Я проти того, щоб жінки йшли служити в армію, якщо ми беремо мирний час. Просто наразі ми, чоловіки, уже не справляємося власними силами. Тому ми потребуємо жіночої підтримки. Чому не справляємося? Повертаємося до тих же ТЦК та бусифікації. Народжені чоловіками, але їм не пояснили, як бути чоловіком. Вони не готові", – сказав він.

Який внесок жінок у боротьбу?

Микола "Раптор" зазначив, що багато жінок, в яких присутні патріотизм, націоналізм, якісь ідеї, моральні цінності, беруть до рук зброю. Завдяки тому, що вони долучаються, виконують роботу разом з чоловіками, то Україна не програла у цій війні. Однак свою дружину він не хотів би бачити в армії.

Бо у кожного військовослужбовця має бути тил, від якого я маю розуміти, навіщо я там. Єдине про що я хочу думати – навіщо я це роблю. Єдиний стимул продовжувати і не опускати руки – коли я буду знати, що у мене немає шансу здатися, бо у мене дружина і діти. Це буде спонукати мене рухатися вперед,

– вважає військовий.

За його словами, хтось має залишатися із дітьми. Однак потрібно максимально допомагати чоловіку у тилу. Наприклад, залучати волонтерів, спілкуватися з людьми, організовувати якісь заходи, відкривати збори і так далі.

