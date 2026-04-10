Головний сержант роти снайперів спеціального призначення Микола "Раптор" озвучив 24 Каналу думку, що жінки не повинні були йти у військо. Особливо коли їхній чоловік уже воює.
"Я проти того, щоб жінки йшли служити в армію, якщо ми беремо мирний час. Просто наразі ми, чоловіки, уже не справляємося власними силами. Тому ми потребуємо жіночої підтримки. Чому не справляємося? Повертаємося до тих же ТЦК та бусифікації. Народжені чоловіками, але їм не пояснили, як бути чоловіком. Вони не готові", – сказав він.
Який внесок жінок у боротьбу?
Микола "Раптор" зазначив, що багато жінок, в яких присутні патріотизм, націоналізм, якісь ідеї, моральні цінності, беруть до рук зброю. Завдяки тому, що вони долучаються, виконують роботу разом з чоловіками, то Україна не програла у цій війні. Однак свою дружину він не хотів би бачити в армії.
Бо у кожного військовослужбовця має бути тил, від якого я маю розуміти, навіщо я там. Єдине про що я хочу думати – навіщо я це роблю. Єдиний стимул продовжувати і не опускати руки – коли я буду знати, що у мене немає шансу здатися, бо у мене дружина і діти. Це буде спонукати мене рухатися вперед,
– вважає військовий.
За його словами, хтось має залишатися із дітьми. Однак потрібно максимально допомагати чоловіку у тилу. Наприклад, залучати волонтерів, спілкуватися з людьми, організовувати якісь заходи, відкривати збори і так далі.
Мобілізація жінок: останні новини
У Сухопутних військах ЗСУ відповіли, чи буде мобілізація жінок в Україні. Там наголошують, що жінки долучаються до служби лише добровільно. А повідомлення у мережі про нібито підготовку України до мобілізації жінок у відомстві назвали "безпідставними, маніпулятивними та такими, що використовуються ворогом".
До Верховної Ради внесли законопроєкт про військовий облік жінок. Документ ініціювали Дмитро Разумков, Георгій Мазурашу, Мар'яна Безугла, Оксана Дмитрієва, Дмитро Микиша, Микола Тищенко та інші. Вони хочуть встановити процедуру, відповідно до якої жінок могли б знімати з військового обліку. Мовиться про випадки, коли це було зроблено незаконно.
В Україні жінок почали ставити на військовий облік та оголошувати у розшук. Народний депутат, член Парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пояснив, що це відбувається через законодавчі прогалини, хоча примусової мобілізації немає. За його словами, у парламенті зареєстрували законодавчі акти для виправлення ситуації.