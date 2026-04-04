Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.
Що відбувається із постановкою українок на облік?
Заява Сухопутних військ з'явилась на тлі повідомлень у мережі про нібито підготовку України до мобілізації жінок. Їх назвали "безпідставними, маніпулятивними та такими, що використовуються ворогом".
Як наголосили у ЗСУ, у законодавстві не було змін щодо мобілізації жінок та не розробляється жодних механізмів щодо цього.
Жінки можуть долучитися до Збройних Сил України виключно за власним бажанням, а на військовий облік мають ставати лише громадянки з медичною та фармацевтичною освітою,
– запевнили у війську.
Там пояснили, що до реєстру "Оберіг" випадково були внесені хибні дані деяких жінок, зокрема ще у 2021 році. І таких випадків виявилось декілька.
Сухопутні війська кажуть, що змінити це у відповідному ТЦК та СП неможливо. А технічно це зробити складно, адже у ІКС "Оберіг" не можна видалити дані про українців, які не є призовниками, військовозобов'язаними чи резервістами через хибні дані, пояснили у війську.
Тому командування Сухопутних військ заявило, що звернулося до Генштабу ЗСУ та Міноборони з пропозиціями, щоб усунути ці недоліки.
Військові запевнили, що ці питання під контролем, всі помилки аналізують та сприяють усуненню проблеми.
Що передувало цьому?
Раніше мережу сколихнула історія киянки Ірини Харациді-Логінової. Вона випадково дізналася, що її помилково поставили на військовий облік.
Жінка запевняє, що не має медичної чи фармацевтичної освіти. Проте через кілька місяців їй подзвонили та повідомили, що її розшукують як ухилянтку.
Після розголосу стало відомо, що як мінімум у Харківському ТЦК та СП схожих випадків виявилось 30, за даними ТСН.
Як пояснила 24 Каналу адвокатка Поліна Марченко, мобілізувати жінку можуть лише із заявою про добровільну згоду. Це навіть стосується випадку, якщо українка все ж стоїть на військовому обліку.