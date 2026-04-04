Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.

Що відбувається із постановкою українок на облік?

Заява Сухопутних військ з'явилась на тлі повідомлень у мережі про нібито підготовку України до мобілізації жінок. Їх назвали "безпідставними, маніпулятивними та такими, що використовуються ворогом".

Як наголосили у ЗСУ, у законодавстві не було змін щодо мобілізації жінок та не розробляється жодних механізмів щодо цього.

Жінки можуть долучитися до Збройних Сил України виключно за власним бажанням, а на військовий облік мають ставати лише громадянки з медичною та фармацевтичною освітою,
– запевнили у війську.

Там пояснили, що до реєстру "Оберіг" випадково були внесені хибні дані деяких жінок, зокрема ще у 2021 році. І таких випадків виявилось декілька.

Сухопутні війська кажуть, що змінити це у відповідному ТЦК та СП неможливо. А технічно це зробити складно, адже у ІКС "Оберіг" не можна видалити дані про українців, які не є призовниками, військовозобов'язаними чи резервістами через хибні дані, пояснили у війську.

Тому командування Сухопутних військ заявило, що звернулося до Генштабу ЗСУ та Міноборони з пропозиціями, щоб усунути ці недоліки.

Військові запевнили, що ці питання під контролем, всі помилки аналізують та сприяють усуненню проблеми.

Що передувало цьому?

  • Раніше мережу сколихнула історія киянки Ірини Харациді-Логінової. Вона випадково дізналася, що її помилково поставили на військовий облік.

  • Жінка запевняє, що не має медичної чи фармацевтичної освіти. Проте через кілька місяців їй подзвонили та повідомили, що її розшукують як ухилянтку.

  • Після розголосу стало відомо, що як мінімум у Харківському ТЦК та СП схожих випадків виявилось 30, за даними ТСН.

  • Як пояснила 24 Каналу адвокатка Поліна Марченко, мобілізувати жінку можуть лише із заявою про добровільну згоду. Це навіть стосується випадку, якщо українка все ж стоїть на військовому обліку.