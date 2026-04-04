Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.

Що відбувається із постановкою українок на облік?

Заява Сухопутних військ з'явилась на тлі повідомлень у мережі про нібито підготовку України до мобілізації жінок. Їх назвали "безпідставними, маніпулятивними та такими, що використовуються ворогом".

Як наголосили у ЗСУ, у законодавстві не було змін щодо мобілізації жінок та не розробляється жодних механізмів щодо цього.

Жінки можуть долучитися до Збройних Сил України виключно за власним бажанням, а на військовий облік мають ставати лише громадянки з медичною та фармацевтичною освітою,

– запевнили у війську.

Там пояснили, що до реєстру "Оберіг" випадково були внесені хибні дані деяких жінок, зокрема ще у 2021 році. І таких випадків виявилось декілька.

Сухопутні війська кажуть, що змінити це у відповідному ТЦК та СП неможливо. А технічно це зробити складно, адже у ІКС "Оберіг" не можна видалити дані про українців, які не є призовниками, військовозобов'язаними чи резервістами через хибні дані, пояснили у війську.

Тому командування Сухопутних військ заявило, що звернулося до Генштабу ЗСУ та Міноборони з пропозиціями, щоб усунути ці недоліки.

Військові запевнили, що ці питання під контролем, всі помилки аналізують та сприяють усуненню проблеми.

Що передувало цьому?